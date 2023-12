Passou mais tempo no avião do que no Brasil? Saiba os bastidores da vinda de Beyoncé ao país!

Beyoncé agitou a web na madrugada desta sexta-feira, dia 22, ao aparecer de surpresa na première de divulgação de seu filme sobre a Renaissanse Tour que aconteceu em Salvador, na Bahia. É isso mesmo! A cantora esteve por algumas horas no país.

A última apresentação da artista em terras brasileiras aconteceu há 10 anos e sua vinda agitou os fãs que imploram por uma nova turnê. Será que vem aí? Mas, enquanto não rola, que tal descobrir como foram os bastidores da rápida passagem de Beyoncé pelo Brasil?

Segundo o colunista Lucas Pasin, a cantora permaneceu apenas 30 minutos no evento que aconteceu em Salvador e só seis horas no país. Ah, e um detalhe interessante: ela ficou mais tempo no avião do que no Brasil. O motivo? A viagem de ida e volta de Nova York, nos Estados Unidos, à Salvador dura em torno de dez horas no total.

Mas o que vale é que ela deu uma passadinha por aqui, né? E tudo só foi possível por conta da parceria da empresa Parkwood Entertainment, a produtora de Bey, com a TV Globo e a IDW Entretenimento, produtora local de Salvador.

Ao colunista, Potyra Lavor, CEO da IDW revelou que a equipe responsável por toda a organização contava com uma média de 520 pessoas e a operação foi realmente relâmpago, afinal, tudo começou a ser preparado apenas três dias antes.

Ah, e Beyoncé não era a única artista internacional, viu?! A cantora foi acompanhada de pertinho pelo marido Jay-Z. O artista passou despercebido e preferiu manter os holofotes longe de si.

Visando o bem-estar de todos os fãs que estariam presentes no evento, Potyra revelou que tudo foi pensado em uma mobilização muito maior do que realmente aconteceu. Apenas três mil fãs estavam previstos para marcarem presença, mas a equipe estava preparada para lidar com a segurança de até 30 mil pessoas.

- O time não sabia da presença de Beyoncé, o tempo todo foi nos passado que haveria uma grande surpresa para os fãs. O local foi divulgado para todos quatro horas antes, e nós fizemos questão de pecar pelo excesso, estando todo o tempo preparados para atender uma grande mobilização, conta a CEO.

A Prefeitura de Salvador também ficou sabendo sobre a vinda de Beyoncé pouco tempo antes de tudo acontecer. O colunista revelou que Bruno Reis, prefeito da cidade, participou da operação super sigilosa:

- Ficamos sabendo no dia anterior, e a nossa parte foi prestar apoio institucional e logístico, sem custos para a Prefeitura.

As únicas outras pessoas sabiam sobre a presença de Bey eram o secretário de Cultura, Pedro Tourinho, e os chefes da Guarda Municipal da cidade.