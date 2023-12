Pai de Larissa Manoela desabafa sobre saudade após ausência em casamento da filha

No último domingo, dia 17, Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram alianças em uma cerimônia surpresa. Alguns dias depois, eles compartilharam as primeiras fotos do evento super privado e pegaram os seguidores de surpresa.

Ainda em um clima complicado com os pais, a atriz subiu ao altar sozinha e, ao que tudo indica, não fez questão de contar a Gilberto ou à Silvana sobre a união. Agora, alguns dias depois do casamento, o pai da artista decidiu se pronunciar.

Segundo informações da Vogue, Gilberto compartilhou um vídeo em seu Instagram, que é privado, mas conta com pouco mais de 400 mil seguidores, sobre saudades. No texto, estava escrito:

Definir saudade? Não consigo. É um dos sentimentos mais avassaladores que existem. Como se descreve o vazio? O silêncio? A ausência? O pedaço de nós que se ausentou?

Na legenda, ele escreveu:

Saudades, palavra triste quando se vai um grande amor! Igual a um passarinho que partiu depois de beijar a flor.