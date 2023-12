Naiara Azevedo abre o jogo sobre a decisão de denunciar o ex-marido: - Guardei tudo isso, por muitos anos

Nesta sexta-feira, dia 22, Naiara Azevedo participou do Encontro e falou abertamente sobre a decisão de denunciar o seu ex-marido, o empresário Rafael Alves Cabral.

Durante a conversa com Patrícia Poeta, a cantora explicou que guardou toda a situação por muitos anos e que sofreu todas as formas de agressão por parte do ex.

- Foi uma experiência muito forte o fato de ter ido à delegacia. Minha intenção foi expor sobre violência patrimonial, a delegada acabou puxando e falei tudo que vivi, todas as formas de agressão. Guardei tudo isso, por muitos anos.

Naiara explicou que em certo momento pensou em preservar a imagem do ex, mas chegou uma hora que não deu mais:

- Não queria deixar uma imagem negativa do meu ex-marido, até porque respeito muito a família, ele tem uma filha de 15 anos, quis preservar a imagem positiva, mas chega uma hora que não dá mais.

E as revelações não pararam por aí:

- Ouvi dele por anos que eu não tinha família, que não tinha ninguém por mim, que se não fosse por ele minha carreira estaria acabada, que ele ia acabar com minha vida, minha carreira. Ouvi várias vezes em momentos de briga. Sempre havia represálias quando a gente se separava.

A cantora aproveitou para deixar claro que o seu desejo é que tudo se resolva da melhor forma e na justiça:

- Estava saindo para trabalhar e havia me calado até que ele me dificultou a buscar meu sustento. Todo o meu patrimônio que demorei 10 anos para conquistar não tinha nada no meu nome. A única coisa que tem no meu nome é minha casa que foi financiada. Foram criadas várias empresas no meu nome, criadas várias dívidas, inclusive tem uma empresa no nome da mãe dele e outra no nome dele e do pai dele. Prefiro que tudo se resolva na justiça.

No final, ela ainda deu um conselho:

- Estou mais feliz do que nunca, mais vibrante, mais radiante, sou dona e proprietária da minha história. Quero estar no palco, quero estar com meus fãs, ser mais ativa do que nunca nos meus negócios. Que fique de ensinamentos. Não entregue sua vida nas mãos de ninguém.