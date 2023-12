Jaqueline Grohalski sobre Lucas Souza: - Me permiti e estou apaixonada

Além de ganhar o grande prêmio de A Fazenda 15, Jaqueline Grohalski também ganhou um amor para chamar de seu! No confinamento, a cantora se envolveu com Lucas Souza e, pelo jeito, o relacionamento seguirá firme forte aqui fora.

Na manhã desta sexta-feira, dia 22, Jaque bateu um papo com Ana Hickmann durante o programa Hoje Em Dia e falou abertamente sobre os seus sentimentos por Lucas. Primeiro, ela falou sobre a atitude dele ter ido conhecer sua família enquanto ela ainda estava confinada:

- Eu achei que ele teve muita atitude, gostei muito.

Em seguida, Jaque falou que estava apaixonada:

- Foi um jogo muito intenso pra mim, conheci amigos que quero levar pra vida inteira, disse, citando a Rachel Sheherazade e o André Gonçalves. - Meu coração batia forte quando eu estava ao lado deles.

- Minha relação com o Lucas começou como amigos, sem nada em troca e me entreguei. Eu tenho 29 anos de idade, o Lucas é um bebê [risos], eu adoro um novinho. Me apaixonei por ele cada dia mais, me permiti e estou apaixonada.

Lucas também falou sobre Jaque e foi só elogios à campeã de A Fazenda 15:

- Ela é muito merecedora desse prêmio. Além de eu admirar ela como mulher, como namorada, admiro como amiga.