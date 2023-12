Bom desempenho de ações de commodities evita correção do Ibovespa

O Índice Bovespa opera em leve alta no fim da manhã, apesar de um visível movimento de correção em algumas ações. O sinal positivo é garantido essencialmente pelas ações dos segmentos de commodities, levando em conta a alta de 3% do minério de ferro em Dalian, na China, e os ganhos do petróleo nos futuros de Londres e Nova York. Já os dados de inflação do PCE, nos Estados Unidos, não incentivaram o apetite por risco e até mesmo ajudaram a deflagrar movimentos de realização de lucros.

Segundo Dennis Esteves, sócio especialista da Blue3 Investimentos, embora o PCE de 2,6% em novembro tenha ficado abaixo das estimativas, de 2,8%, o núcleo do índice ainda acima de 3% mantém o investidor atento aos próximos sinais dos dirigentes do Federal Reserve sobre a influência da inflação na condução da política monetária. "Mas o destaque hoje na bolsa volta a ser as commodities, que sustentam as ações da Vale, siderúrgicas, Petrobras e as outras empresas do setor petrolífero em alta", disse.

No caso do minério, explica, a redução dos compulsórios na China criou a expectativa de aumento da demanda pelo minério.

Às 11h40, o Ibovespa tinha 132.440,54 pontos, em alta de 0,20%. Petrobras ON e PN subiam 1,10% e 1,04%, enquanto Vale ON avançava 0,30%.