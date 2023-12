Especialista explica como consumidores podem ser impactados pela Reforma Tributária

O Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, conjunto de mudanças nas leis nacionais que deve ser definitivamente implementada em dez anos. Segundo especialista ouvida pelo Diário, a nova legislação deve impactar, para o cidadão comum, no pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotivo), além da tributação de serviços como planos médicos, academias, estética, seguros, e de produtos como alimentação, vestuário, combustível.

Com o objetivo de simplificar os tributos nacionais após ensaio para sair do papel há pelo menos três décadas, a atual Reforma Tributária sintetizará em dois tributos o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS e Cofins, ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços. Eles passarão a ter a nomenclatura de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) - no caso de IPI, PIS e Cofins - e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) - na substituição do ICMS e ISS.

Segundo Queli Morais, sócia de TAX na empresa de auditoria e contabilidade da BDO Brazil, não há a espera de redução a ser paga com estes tributos, mas sim uma redistribuição da arrecadação atual, que deve ser mantida, ou até majorada - curiosamente, vale destacar que, em um ano, o brasileiro já precisa trabalhar 147 dias para pagar os próprios impostos, de acordo com a plataforma Impostômetro.

MAS O QUE JÁ SÃO OS TRIBUTOS ATUAIS?

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): de âmbito federal, é um imposto cobrado sobre produtos industrializados ou importados;

PIS (Programa de Integração Social): em aplicação federal, esta é uma contribuição cobrada sobre receitas (venda, revenda ou serviços), assim como em importação de bens e serviços, com alguns casos incidentes sobre a folha de pagamento;

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social): similar, este também é um tributo de âmbito federal, com uma contribuição cobrada sobre receitas e importação de bens e serviços;

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): de âmbito estadual, este imposto cobra as operações de venda e revenda de mercadorias, transporte interestadual, intermunicipal e operações de importação. Como particularidade, em algumas operações, nas quais há movimentação de produtos, neste, também há incidência do ICMS, tais como transferências entre estabelecimentos, remessas para demonstração e devolução de produtos, por exemplo;

ISS (Imposto sobre Serviços): de âmbito municipal, é um imposto cobrado sobre a prestação de serviços ou a importação de serviços, desde que listados na legislação específica.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS ENVOLVIDAS NA MUDANÇA?

Combate ao efeito cascata

Um dos pontos iniciais da reforma aprovada é a alteração da sistemática de cobrança na origem para destino. Ou seja, o atual ICMS, por exemplo, habitualmente cobrado no estado de origem, passaria a ser recolhido no local de consumo do produto comercializado em questão.

A partir desta perspectiva, de efeito cascata eliminado, a especialista destaca a possibilidade de que o consumidor adquira produtos e serviços teoricamente mais baratos.

Aliás, este é um dos tópicos da reforma que prova que o impacto aos clientes, como pessoas físicas, é consequência direta do que, na realidade, o mercado de pessoas jurídicas (empresas) sentirá.

“É natural que incida sobre quem consome de um PJ. Só não sabemos se haverá repasse total pelas empresas ou se, principalmente e de fato, elas terão condições de fazer o abatimento pleno dos tributos próprios no futuro”, ressalta Queli.

Tributação maior para produtos prejudiciais à saúde

Na nova forma de tributar se cobrará mais um imposto: o IS (Imposto Seletivo), sob produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

“O IS também é uma preocupação na reforma. Todavia, o conceito de prejudicial ainda pode ser subjetivo. O que realmente prejudica e qual produto poderá ser enquadrado afinal nesta categoria? Ainda não há definição substancial na lei com este sentido”, indaga ela, que adiciona ao radar os impactos da futura cobrança direta em itens populares, como o cigarro ou bebidas alcoólicas.

Guerra fiscal

O aspecto fiscal se torna relevante, visto que, nas últimas discussões, o Senado justamente elevou os repasses da União ao que serão os futuros Fundos de Desenvolvimento Regionais - de, no máximo, R$ 40 bilhões por ano para R$ 60 bilhões.

De acordo com divulgações da Câmara dos Deputados, com a medida é pretendida a compensação do fim da guerra fiscal entre os estados para atrair investimentos a partir de incentivos tributários.

Queli explica que as empresas que investiram e se instalaram em determinadas localidades terão os benefícios extintos ou alterados: “isso também impacta a parte de produção e logística corporativa e traz a necessidade de reavaliar as operações das plantas industriais e centros de distribuição”.

Às empresas, simplificação das obrigações acessórias

Se para parte dos consumidores, está entre os deveres anuais a declaração de imposto de renda à Receita Federal, para as empresas o volume de obrigações acessórias a serem transmitidas mensalmente ou anualmente para as autoridades fiscais é maior.

Entretanto, as companhias aguardam organização e, portanto, obrigações simplificadas entre as principais alterações tributárias, ao que explica Queli.

DÉCADAS DE AJUSTE

Com a promulgação, no ano seguinte, de eleições, também será marcado pela regulamentação da reforma. Mas vale destacar que o consenso geral é que a transição completa da PEC 45/2019 leve até 50 anos.

O período extenso pode ser significativo até para itens pouco comentados, como é o caso do impacto em tributos especificamente voltados ao patrimônio (propriedade {IPTU}, doações e heranças {ITCMD} e veículos {IPVA}). Para estes, que devem afetar sobretudo o consumidor, a especialista espera uma tributação de forma progressiva com a aprovação da reforma.