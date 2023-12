Lucas Souza comemora vitória de Jaquelline Grohalski em A Fazenda 15

O amor ainda está no ar? Lucas Souza, que teve um romance com a atual campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski abriu o coração. O ex-peão comemorou a vitória da colega de confinamento. Vale lembrar que ao ser questionado se não iria para a Farofa da Gkay ele respondeu que estava esperando pela amada.

Para falar melhor sobre a história de Jaque, e também dele, dentro de A Fazenda, Lucas fez um texto e publicou no Instagram:

Nada vem fácil nessa vida, e essa sua vitória não foi diferente. Você jogou com o coração e cativou as pessoas, com muito esforço e perseverança. Esse prêmio vem para marcar, definitivamente, a trajetória de uma mulher forte e guerreira: VOCÊ! E que orgulho poder fazer parte desse seu momento. Parabéns pela conquista, Jaquelline campeã!

Nos comentários, os seguidores do ex de Jojo Todynho o elogiaram pelo texto. Outros foram além e afirmaram que se ele não tivesse pedido para sair do jogo ele seria o ganhador.