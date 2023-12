Encontro com Ludmilla, ingressos restritos, foto com a bandeira da Bahia... Saiba tudo o que rolou na passagem relâmpago de Beyoncé pelo Brasil

A rainha esteve no Brasil! Na última quinta-feira, dia 21, Beyoncé chegou ao país tropical e marcou presença no Club Renaissance, em Salvador, na Bahia. A passagem relâmpago da cantora no evento de promoção de seu filme documentário causou alvoroço nos fãs e internautas.

Antes de contar tudo o que rolou na festa, vale lembrar que antes da chegada oficial de Bey ao país, os fãs já estavam desconfiando de que ela faria algo diferenciado. Isso porque na própria quinta-feira aconteceu a estreia - atrasada - de Renaissance: a film by Beyoncé, no Brasil.

Durante a tarde, os beyhives, como são conhecidos os fãs da cantora, encontraram indícios de que ela viria ao país, como uma flor na foto do maquiador e cabelereiro da artista. Mas o principal foi a rota de um jatinho, do mesmo modelo usado pela artista para viajar a Dubai, que sairia dos Estados Unidos para a Bahia. A partir desse momento, os internautas enlouqueceram com a possibilidade dela vir para o Brasil.

O momento mais esperado e ainda assim surpreendente, aconteceu, ela apareceu para falar com os fãs brasileiros -que até mesmo acompanharam vídeos de um comboio escoltado sem a certeza de que era a diva. Depois da exibição do filme documentário de sua última turnê, Beyoncé chegou no evento privativo -todos eram convidados da equipe da cantora, não teve venda de ingresso. Rapidamente, o público começou a fazer lives e compartilhar trechos do momento nas redes sociais.

Em vários trechos divulgados, Bey aparece falando que ama o país e se sentiu triste de não conseguir trazer a Renaissance tour para o Brasil. Para a alegria dos baianos, ela segurou a bandeira do estado durante quase todo o evento e até se enrolou nela -declarando seu amor:

- Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia. Quero que vocês curtam o resto da noite. Estou muito feliz de ver vocês todos.

Encontro com Ludmilla

A cantora brasileira que começou no funk como MC Beyoncé foi vista durante o evento curtindo bastante e encontrando com Ivy McGrady, da equipe da diva pop. Parte do BeyGood, fundação de caridade da artista, Ivy já tinha conhecido a brasileira durante um show de Ivete Sangalo no Maracanã.

O encontro entre Ludmilla e Beyoncé teria acontecido através do contato de Ivy, que ficou acompanhando a brasileira. Além delas, a irmã de Lud e Brunna Gonçalves também estiveram entre os convidados do evento. Até o momento, a artista não revelou se encontrou seu ídolo, mas compartilhou vários Stories dizendo ser o dia mais feliz de sua vida.

Já Brunna contou no X, antigo Twitter, que ouviu de Beyoncé que ela já conhecia Ludmilla:

Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud.

Carinho nas redes sociais

Não foram só os fãs de Beyoncé que deram muito amor para a cantora por meio das redes sociais. Ao chegar no Brasil e depois de já ter aparecido, ela mudou sua bio no Instagram para a localização em Salvador, na Bahia.

Mas claro que seu amor pelo estado não ficou apenas escrito. Queen Bey não cansou de elogiar a Bahia em seus discursos:

- Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês.

Álbum de fotos

Depois de causar todo o alvoroço entre o seleto grupo de convidados do Club Renaissance e nos internautas. Beyoncé compartilhou fotos de sua passagem pelo Brasil. Nas imagens ela aparece com bandeiras do país e da Bahia, deitada após a festa, dentro do avião e várias poses para mostrar o look inteiro prateado.

Desafio fracassado

Durante suas apresentações, Beyoncé faz um tradicional desafio. Nele ela pede para que todos os fãs fiquem em silêncio [Everybody on mute], mas no Brasil a cantora não conseguiu e riu do barulho que o público continuava causando.

Prefeito feliz

Bruno Reis, prefeito de Salvador, foi um dos spoilers que deu esperanças aos fãs de Bey. Durante a incerteza de que ela apareceria na Bahia, ele compartilhou um texto nas redes: Não direi nada, mas haverá sinais!. A mensagem veio seguida de emojis de abelha e rainha, como a cantora é conhecida.

Depois, em entrevista ao Lucas Pasin, ele agradeceu a presença da artista:

- Tenho certeza que isso vai contribuir ainda mais para nossa cidade se projetar num cenário internacional. Estamos aqui para celebrar essa grande festa e agradecer a Beyonce por tudo. Viva, Salvador.