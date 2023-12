Como lidar com conexão de internet lenta nas férias escolares?

Maratonar sua série favorita, descobrir novos filmes, jogar online à noite toda com os amigos. Enfim, chegaram as férias escolares e, com ela, toda a família poderá ficar em casa aproveitando o tempo livre para descansar e se divertir com muito entretenimento. Todos de casa merecem a melhor conexão de internet possível. Para isso, especialistas da Mercusys, fabricante mundial de dispositivos de rede, reuniram dicas de como investir em rede de internet de qualidade e de como manter todos da família entretidos.

A primeira pergunta que todos fazem é: com tanta gente em casa e diversos dispositivos conectados simultaneamente, como garantir que todos tenham uma boa conexão? De acordo com Fabio Faria, Diretor de Marketing da TP-Link, proprietária da marca Mercusys, o alto número de equipamentos ligados a um único modem pode gerar instabilidade no fornecimento de dados, além de diminuir a velocidade de internet fornecida pelo aparelho. Por isso, é importante ter na residência, um ou mais roteadores que consigam suportar um número maior de gadgets simultaneamente ligados a ele.

Outra sugestão vantajosa é investir em uma rede de malha, também conhecida como Wi-Fi Mesh. Essa tecnologia amplia significativamente a área da rede Wi-Fi, proporcionando uma distribuição mais eficaz dos dados e uma melhoria na qualidade de conexão.

Mesmo que as férias representem um período de descanso e diversão, é importante manter o cuidado diário com o acesso dos pequenos à internet, que ainda não possuem malícia para saber em quais endereços online não clicar, ou quais sites são inapropriados. Através do aplicativo da Mercusys é possível restringir os acessos do seu filho na internet, limitar tempo de uso, bloquear palavras-chave e conteúdos impróprios. Assim as férias das crianças podem ser divertidas, de muito aprendizado e, mais do que nunca, muito segura.

5 dicas de como deixar a família ocupada durante as férias

Assistir a vídeos educativos: Existem muitos canais no YouTube e nas plataformas de streaming que fazem conteúdos educativos dedicados ao público infantojuvenil. Através dos roteadores Mercusys, os vídeos do seu filho carregam mais rapidamente, sem travamentos e com maior qualidade de imagem, o que faz com que os pequenos prestem mais atenção as telas. Sempre se certifique de selecionar vídeos apropriados para a idade do seu filho. Aplicativos educativos: Diversos aplicativos estão disponíveis para Android e iOS incentivam o aprendizado enquanto se divertem. Como jogos de quebra-cabeça, matemática e até focados no aprendizado de novas línguas. Com os novos roteadores Mercusys é possível conectar até 100 dispositivos, ou seja, mesmo que duas ou três pessoas estejam conectadas, somado aos dispositivos da casa, não há queda na velocidade da internet ou delays em excesso. Visitas virtuais a museus e zoológicos: Diversos museus e zoológicos ao redor do mundo disponibilizam o tour virtual, possibilitando que você os visite sem sair de casa. Além do tour virtual, também é possível ter acesso aos acervos completos. Com uma boa conexão de rede, as imagens do tour virtual dos museus ficarão mais nítidas, aumentando a imersão ao mundo digital. Leitura online: Aproveite o tempo livre e incentive o hábito à leitura. Na internet é possível encontrar alguns aplicativos onde você consegue achar livros completos com preço menor, quando comparado as versões impressas. Com um roteador da Mercusys, os livros que você comprar serão baixados rapidamente, diminuindo o tempo e a ansiedade da espera. Oficinas e aulas online: Use o tempo das férias para realizar cursos complementares profissionalizantes e assistir aulas online. Algumas instituições de ensino disponibilizam estes materiais de maneira gratuita na internet e fornecem até certificado. Possuir um roteador da Mercusys vai permitir que você consiga absorver melhor os conteúdos passados em aula por conta da nitidez e fluidez.