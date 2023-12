Palavra do Leitor - 22 de dezembro de 2023

Privatizações

‘Auricchio envia à Câmara projeto para privatizar terminal rodoviário’ (Política, ontem). O Auricchio e a base gastaram tanto dinheiro público com chafariz, canteiros e calçadas que poderia muito bem ter utilizado para reforma dos terminais, mas talvez não o tenham feito porque não daria para renomear com nomes de parentes ou para puxar o saco de outros políticos. Agora vê se ele quer privatizar a Prefeitura? A Câmara de Vereadores? Não o faz porque a mamata acabaria.

Ana Paula

São Caetano

Marangoni

‘Marangoni garantiu que não concorreria ao Paço, diz Paulo Serra’ (Política, ontem). Ou Marangoni tem capital político muito forte que todos desconhecem, ou ele desconhece a máxima da política mundial que diz: “a política adora a traição, mas odeia os traidores”.

Eduardo Paulino

do Facebook

Armas

Misericórdia! Mesmo com tantas tragédias com uso de armas, ao invés de restringir cada vez mais o uso, liberam. Não precisa de armas se tivermos leis severas para quem comete crime. Por que não votar a reforma jurídica com diminuição da idade mínima e acabar com as saidinhas? Enfim, a hipocrisia. Lamentável.

Cida Cuzziol

do Facebook

Homens públicos

Meu Deus! Em que trágica situação os políticos disfarçados de “homens públicos” vêm administrando este País e seu povo há mais de 20 anos. Para mim, e entendo que também para a maioria dos brasileiros, a herança que recebemos dos militares não foi tão devastadora como a que estamos recebendo deles agora. Em sua maioria, extremamente egoístas, querem o poder; governar, não! Nunca fomos tão explorados, com 15 milhões de desempregados, tanta miséria, fome, a economia esfacelada e eles, cegos e surdos na berlinda. Para termos o Brasil de hoje não precisaríamos de tantos deputados, senadores, vereadores, suplentes, uma penca de assessores e milhões de servidores pendurados nas tetas do poder. Como aposentado ganhando um mísero benefício, reduzido ano a ano, pergunto se a reforma administrativa vai cortar essa imoralidade agora, como a situação exige, ou somente quando não estivermos mais aqui? Onde eles arrumaram o índice de apenas um dígito da inflação? É revoltante os constantes e abusivos aumentos nos gêneros de primeira necessidade. Nestes 37 anos de desgoverno, de corrupção voraz e impunidade, na região mais pobre do País, municípios inteiros dependem dos aposentados, que sustentam filhos e netos, conforme pesquisa. São Paulo, hoje com ruas, praças, viadutos e jardins tomados por ambulantes, indigentes e drogados, com lixo por todo canto, cercada de favelas com muita miséria, fome, crime e violência, em nada lembra a bela e saudosa cidade que tivemos no passado. O que esperar de um País administrado, em todos os níveis por corruptos e incompetentes travestidos de homens públicos? Infelizmente, este é o País de hoje, de amanhã e de sempre!

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Homens públicos – 2

A Casa que deveria ser o lugar de respeito ao cidadão, chamada Congresso, mais uma vez é palco de preconceito, gritos, tapas e agressões.

Izabel Avallone

Capital

Mundial

Com relação à decisão do Mundial de Clubes da Fifa, a mídia inglesa, devido aos sete veteranos no Fluminense, comparou-o a um time de aposentados num jogo beneficente. O adversário do Tricolor é o Manchester City, do consagrado técnico Pep Guardiola. Tal declaração mexeu com os brios dos brasileiros, que, após a inédita conquista da Libertadores, gerou uma motivação adicional para outro título inédito. A disputa promete muitas trocas de passes e sangue nos olhos durante o emocionante embate. Promete muita emoção.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Boas Festas

