Detroit Pistons perde do Utah Jazz e soma a 25ª derrota consecutiva na temporada da NBA

Com 25 pontos de Kelly Olynyk, o Utah Jazz marcou 119 a 111 e impôs a 25ª derrota consecutiva na temporada para o Detroit Pistons. O Cleveland Cavaliers de 2010/11 e o Philadelphia 76ers de 2013/14 compartilham o recorde de 26. Os 76ers detêm a marca geral de 28, uma trajetória negativa que começou na temporada 2014/15 e se estendeu para 2015/16.

Sob o comando do técnico Monty Williams, os Pistons somam apenas duas vitória em 28 jogos e estão na última colocação da Conferência Leste. Já os Jazz acumularm a 11ª vitória, após 29 partidas e ficam com a 12ª colocação no Oeste.

Utah jogou sem quatro de seus sete maiores pontuadores - Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Keyonte George e Talen Horton-Tucker - pela segunda noite consecutiva, depois de perder para Cleveland na quarta-feira. Collin Sexton somou 19 pontos para Utah e Ochai Agbaji fez 18.

Cade Cunningham liderou o Detroit com 28 pontos e dez assistências. Jaden Ivey somou 24 pontos e Marvin Bagley III fez 22.

Em Minneapolis, Anthony Edwards ajudou com 27 pontos na vitória por 118 a 111 do Minnesota Timberwolves sobre o Los Angeles Lakers, que pelo segundo jogo seguido não contou com o astro LeBron James. Foi a quarta derrota seguida do tradicional time da Califórnia.

Com 21 vitórias e seis derrotas, os Timberwolves, líderes do Oeste, empataram com Boston na liderança geral da NBA. Karl-Anthony Towns fez 21 pontos pelo Minnesota antes de se machucar e ir para o vestiário para exames adicionais devido a uma lesão na perna faltando 5min07 para o fim.

Anthony Davis fez 31 pontos e oito rebotes para Los Angeles. Os Lakers estão em décimo no Oeste, com 15 vitórias, em 29 jogos.

Em Memphis, Ja Morant fez 20 pontos e deu oito assistências em seu primeiro jogo em casa após uma suspensão de 25 jogos - por apontar uma arma pelo menos duas vezes nas redes sociais - no triunfo dos Grizzlies sobre o Indiana Pacers por 116 a 103.

Desmond Bane liderou Memphis com 31 pontos e também teve sete assistências. Jaren Jackson Jr somou 21 pontos e sete rebotes. Do lado dos Pacers, Obi Toppin liderou com 22 pontos.

Os Grizzlies estão em 13º no Oeste, com 11 vitórias, em 30 jogos, enquanto os Pacers são oitavo lugar no Leste, com 14 vitórias e 13 derrotas.

Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo fez 37 pontos, dez rebotes e seis assistências e os Bucks venceram, por 118 a 114, o Orlando Magic pela sexta vez consecutiva.

Os Bucks somam 15 vitórias consecutivas no Fiserv Forum, a mais longa sequência de vitórias em casa em uma única temporada desde 1991/92, quando ganharam os primeiros 18 jogos como anfitriões. A franquia está em segundo no Leste, com apenas sete derrotas, em 28 jogos.

Damian Lillard somou 24 pontos e oito assistências para Milwaukee. Franz Wagner marcou 29 pontos pelo Orlando. O Magic perdeu a quarta consecutiva, são 11 derrotas, em 27 jogos e o quarto lugar no Leste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira na NBA:

Detroit Pistons 111 x 119 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 104 x 123 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 114 x 95 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 116 x 103 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 118 x 114 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 134 x 115 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 118 x 111 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 117 x 118 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Miami Heat x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Washington Wizards

Sacramentos Kings x Phoenix Suns