Verão começa com calor e chuva, que se estende pelo feriado de Natal

A estação mais quente do ano teve início no Brasil à 0h27 desta sexta-feira, 22, pelo horário de Brasília. Graças ao fenômeno El Niño, que já influenciou o clima no País durante toda a primavera, o verão deve ter muita chuva no Sul e pouco no Norte. Em São Paulo, calor e chuva marcam o início da estação.

A previsão é da empresa de meteorologia Climatempo. Conforme suas estimativas, o verão também deve ter pouca chuva no norte do Nordeste. O El Niño deve ainda alterar a distribuição da chuva no Sudeste e no Centro-Oeste.

Relatório da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) aponta que o fenômeno será mais forte nesta temporada e deve perdurar até abril, tendo seu pico neste fim de ano. O El Niño é um dos principais responsáveis pelos eventos extremos em 2023, como a estiagem na Amazônia, os temporais no Sul e os dias quentes em São Paulo.

São Paulo

No Estado, há possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte e temperatura elevada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual. Após uma semana de calor, as chuvas devem retornar, principalmente no leste, região norte, capital paulista e região metropolitana.

As chuvas devem chegar hoje e se estendem pelo fim de semana do feriado de Natal. Na capital, a maior precipitação está prevista para este sábado, 23, e terça, 26. A Defesa Civil alerta ainda que as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e até granizo. O órgão prevê "um fim de semana natalino chuvoso, principalmente no fim das tardes, podendo, inclusive, gerar transtornos como pontos de alagamento e enxurradas."

Em todo o Sudeste, o verão será mais quente e abafado do que os dois últimos. Janeiro e fevereiro devem ter chuva frequente, graças ao calor e à alta umidade

Demais regiões

O verão deverá ter menos eventos de chuva extrema sobre o Sul, mas os volumes seguem acima da média. Janeiro e fevereiro terão os maiores desvios nos volumes de chuva. Em março, a chuva aumenta, especialmente na segunda quinzena, elevando o risco de transtornos por temporais.

Para o Norte, a Climatempo prevê tempo muito abafado e com registro de temperaturas acima da média em todas as áreas. Chuvas irregulares devem ocorrer na maior parte do Centro-Oeste. Goiás e DF devem ter chuva um pouco acima da média. Já no Nordeste a previsão é de calor acima do normal, especialmente entre o sul do Piauí e centro-leste da Bahia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.