Sampaio Basquete anuncia Sassá e Lays

Dois dos principais destaques da AD Santo André estão de malas prontas. A ala/pivô Sassá e a armadora Lays acertaram com o Sampaio Basquete e estão de partida para o Maranhão. O clube maranhense confirmou as contratações pelas redes sociais. O Sampaio, aliás, está esboçando a montagem de um esquadrão para a temporada 2024 com o objetivo de conquistar a LBF (Liga de Basquete Feminino) pela quarta vez. Além das atletas que atuavam na região, o Sampaio também anunciou a armadora Cacá e da ala/pivô Iza Sangalli, que estavam no Unimed Campinas. Duas jogadoras norte-americanas também estão perto de serem contratadas.

Sassá tem 29 anos e teve toda a sua formação como atleta no Santo André. Começou no clube com 11 anos e defendeu a cidade em oito temporadas da LBF (Liga de Basquete Feminino). Em 2023, a pivô teve uma das melhores temporadas da carreira, conquistando a Copa América de Basquete e os Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira.

Procurada pelo Diário, a jogadora disse que só se pronunciará oficialmente em janeiro porque está focada na preparação para a disputa do pré-olímpico com a Seleção Brasileira. “Tenho uma história no Santo André. Nunca sai de casa. Não é fácil a despedida”, limitou-se a dizer.