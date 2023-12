'Temos que aumentar o sarrafo. Agora é semi ou final’, diz técnico do Tigre

Umas das sensações do Campeonato Paulista e do Brasileirão da Série C 2023, o São Bernado FC segue se preparando em Atibaia para voltar a fazer bonito na temporada 2024. Mantido no comando da equipe, o técnico Márcio Zanardi falou ao Diário sobre as perspectivas para o próximo ano. “Eu acho que a gente tem que utilizar o que nós fizemos de bom neste ano e aumentar o nosso sarrafo. Agora temos que chegar na semifinal ou disputar a final. Esse deve ser o pensamento. Sonhar é importante, temos que ter os pés no chão, trabalhar bastante e firme. A gente tem o caminho, sabemos o que precisamos e o que podemos fazer, agora é trabalhar para buscar coisas maiores”, disse.

Zanardi prevê uma dura disputa no Paulistão e considera o grupo do São Bernardo FC um dos mais difíceis. “São Paulo fez boa temporada, é time grande, um dos favoritos. Novorizontino fez um belo Brasileirão da Série-B brigando pelo acesso até o final, e o Botafogo-SP não deixa de ser uma grande equipe. Esse vai ser um grupo bem complicado”, avalia.

Há três anos no comando do Tigre, o treinador revela que recebeu sonsagens e até propostas de outros clubes, mas optou em renovar com o Tigre pela consistência e solidez do projeto. “A direção me dá muita autonomia para trabalhar e idealizar o que a gente quer. Eu não tomo as minhas decisões por dinheiro e sim pela condição de trabalho. Propostas vieram, mas é importante você ter longevidade para poder desenvolver um trabalho.Estou muito feliz onde eu estou”.

Para o Paulistão, o São Bernardo já apresentou nove jogadores e anunciou algumas renovações contratuais. Chegaram até o momento: Vitor Ricardo (lateral); Lucas Lima (volante); Rafael Foster (zagueiro); Jhoninha (atacante); Matheus Régis (atacante); Matheus Martins (atacante); Wesley Dias (meia); Pedro Carrerette (zagueiro); e João Ramos (zagueiro). O clube também anunciou as renovações do goleiro Alex Alves. do zagueiro Helder, dos meias Romisson e Rodrigo Souza, do lateral Jeferson e dos atacantes Silvinho, Vitinho, João Carlos e Hugo Sanchez. “Nós sempre tentamos mesclar jogadores experientes e mais novos. Estamos montando uma equipe equilibrada, com nível elevado e muito potencial”, conclui Zanardi.

O São Bernardo FC estreia no Paulistão no dia 21 de janeiro, contra o Ituano, no Estádio 1º de Maio, em horário ainda a ser definido.