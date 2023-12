MP abre inquérito para investigar caos na saúde de S.Bernardo

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) determinou abertura de inquérito civil para apurar, entre outros, problemas relacionados à falta de manutenção e de conservação em unidades de saúde de São Bernardo – conforme relatado em reportagens publicadas pelo Diário ao longo deste ano –, situação que, inclusive, levou à interdição da UBS Vila União, no Grande Alvarenga, por cerca de quatro meses. O equipamento, assim como a UBS Vila São Pedro, foi citado na decisão da promotora de Justiça Juliana Velasque Pellacani Figueiredo, do último dia 14, que acatou ações impetradas pelo deputado estadual e pré-candidato a prefeito da cidade Luiz Fernando Teixeira (PT).

Na decisão, a integrante da 1ª Promotoria de Justiça do município argumenta que a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), provocada, “apenas se manifestou sobre a situação de duas unidades de saúde mencionadas expressamente pelo noticiante (o deputado), para informar a conclusão de reformas em uma delas (UBS União) e que estava preparando minuta de edital de licitação para a contratação dos serviços de reforma em outra (UBS Vila São Pedro).”

Luiz Fernando, que impetrou pelo menos outras quatro denúncias sobre a crise da saúde municipal da cidade, reclamou da demora do MP em decidir pela abertura de inquérito para apurar o que ele chama de “caos na saúde de São Bernardo” – área que está sob gestão do secretário Geraldo Reple Sobrinho desde 2017. Isso porque, denúncia relativa ao fechamento de UBS e de 110 leitos, sendo 20 de UTI, em alas de três andares do HC (Hospital de Clínicas) foi apresentada no dia 2 de junho, ou seja, pouco mais de seis meses depois de o parlamentar recorrer à Justiça.

“Nossa ação foi em relação ao abandono, de maneira geral, na saúde do município, porque não é só a questão de problemas na infraestrutura de equipamentos. Também há falta de médicos e de outros profissionais, demora na marcação de consultas e exames e falta de remédios, apenas para citar alguns. Aliás, só tem um mínimo de funcionários trabalhando porque o sindicato dos profissionais conseguiu, na Justiça do Trabalho, impedir um processo de demissão em massa na área, que poderia chegar a 500 pessoas”, disse o deputado, ontem à tarde.

Luiz Fernando lamenta a morosidade do MP em relação a problemas que foram apontados em série de reportagens do jornal e que aparecem rotineiramente nas redes sociais, em reclamações de moradores que também recorrem a vereadores para denunciar a crise na saúde do município. Agora, porém, promete acompanhar mais de perto o trabalho da Justiça na apuração.

“Depois de um longo e tenebroso inverno o MP começou a agir. Então vamos ficar mais atentos, cobrar agilidade na apuração e punição aos responsáveis, processo que já poderia estar concluído se o inquérito tivesse sido aberto rapidamente. O único que é beneficiado com isso é o prefeito, porque a população está sofrendo. O prejuízo da cidade é grande, porque não faz manutenção preventiva nem conservação das unidades e acaba gastando muito mais. Então, esse descaso do prefeito e do secretário é questão de improbidade”, comentou o petista.

No despacho, a promotora deu prazo de cinco dias para a Prefeitura apresentar recurso no Conselho Superior do MP, assim como concedeu 30 dias para que a administração dê informações “sobre a existência de programação ou cronograma para realização de vistorias/inspeções e manutenções preventivas” nos equipamentos de saúde. Questionada sobre a decisão do MP, a Prefeitura não retornou até o fechamento desta edição.