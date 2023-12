Crystal Palace cede empate ao Brighton e permanece ameaçado no Campeonato Inglês

Somar ponto no concorrido Campeonato Inglês é importante para as equipes menores. Mas o 1 a 1 entre Crystal Palace e Brighton nesta quinta-feira acabou desagradando a ambos em suas distintas missões na competição. O time da casa continua ameaçado e o visitante não chega perto da zona de classificação às competições europeias.

O jogo começou bem amarrado no Selhurt Park, com poucas chances de gols e muita disputa no meio de campo. Tanto que a primeira finalização foi ocorrer já no meio da primeira etapa, com João Pedro batendo nas mãos do goleiro Henderson.

Depois do susto, o Crystal Palace assumiu o comando da partida e merecidamente foi para o intervalo em vantagem, com gol de Jordan Ayew, tirando o time das últimas colocações - estava subindo para os 20 pontos e saltando de 15º para 12, ultrapassando Brentford, Wolwerhampton e Bournemouth.

Mas a história do jogo mudaria com uma alteração após o intervalo. Ex-Arsenal, Danny Welbeck entrou e garantiu um ponto ao Brighton com belo gol de cabeça já na reta final da partida, aproveitando cruzamento de Pascal Gross.

O time visitante ganhou a oitava posição do West Ham, ambos com 27 pontos, mas poderia se igualar ao Newcastle, hoje sexto colocado, em caso de vitória - entraria na faixa de classificação à Liga Conferência. Na Inglaterra, os quatro melhores vão para a Liga dos Campeões e o quinto, para a Liga Europa.