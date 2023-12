Leandra Leal e Guilherme Burgos se casam em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

O amor está no ar! Na tarde desta quinta-feira, dia 21, Leandra Leal oficializou a união com Guilherme Burgos. A festa aconteceu apenas para amigos na cidade do Rio de Janeiro. As informações são do Lucas Pasin.

De acordo com o colunista, os convidados foram recebidos com um almoço que seguiu para uma roda de samba. Sem postagens nas redes sociais, alguns famosos foram fotografados chegando como, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Sophie Charlotte, Daniel Oliveira, Mariana Ximenes, Emanuelle Araújo e Dira Paes.

Lucas Pasin ainda contou que o convite para a cerimônia foi desenhado pela filha da atriz, Julia.

Vale pontuar que os dois estão juntos desde 2019, quando se conheceram nas gravações da série Aruanas. Eles chegaram a celebrar o matrimônio durante a pandemia, mas, na época, não receberam amigos e familiares.