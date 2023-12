Projeto que cria 'Dia do Rei Pelé' é aprovado por deputados em homenagem à data do milésimo gol

Pelé terá mais um espaço na memória dos brasileiros. Foi aprovado, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que cria o Dia do Rei Pelé. A celebração será anualmente em 19 de novembro, data em que o jogador marcou o milésimo gol, em 1969. A aprovação do Projeto de Lei 5867/23 na Câmara acontece quase um ano depois da morte do Rei. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, vítima de um câncer no cólon. Ele estava com 82 anos. O texto agora vai para apreciação no Senado.

A contagem de gol do Rei atingiu a marca de 999 gols, em 14 de novembro de 1969, quando o time paulista enfrentou o Botafogo-PB. Pelé marcou um gol na vitória por 3 a 0. A partida era um amistoso disputado no Estádio José Américo de Almeida, em João Pessoa.

Dois dias depois, o Santos visitou o Bahia, mas Pelé não marcou. Foi no dia 19 que o feito histórico aconteceu. No Estádio do Maracanã, Pelé marcou de pênalti contra o goleiro Andrada, do Vasco, diante de um público de 65.157 pessoas. O time paulista venceu a partida por 2 a 1.

Na comemoração, Pelé pediu que os brasileiros não se esquecessem "das crianças e das pessoas mais necessitadas". Como forma de concretizar este apelo, ele fez uma parceria com o maior hospital pediátrico do país, o Pequeno Príncipe, em Curitiba, concedendo seu nome ao "Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe". A instituição é dedicada à pesquisa em saúde de crianças e adolescentes e tem como foco o estudo de doenças complexas da infância.

Ao todo, Pelé tem 1.282 gols. Essa e outras façanhas do Rei, como ser o único na história a vencer três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), são citadas na justificativa do texto aprovado pela Câmara. Além da data nacional, o Estado do Paraná e a cidade de Curitiba já têm legislações estadual e municipal instituindo o dia 19 de novembro como "Dia do Rei Pelé".