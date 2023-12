Natal: Ventilador e ar-condicionado são itens mais buscados no e-commerce

Itens de climatização, como ventilador e ar-condicionado, lideraram as buscas nas plataformas de vendas online durante o mês de dezembro até esta quinta-feira, 21, o que indica que as altas temperaturas registradas neste ano estão influenciando no comportamento do consumidor. A avaliação e os dados são da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, compartilhados com exclusividade ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Ainda no ranking dos termos mais buscados em e-commerce, destacam-se os produtos de linha branca, como geladeira e fogão, além de smartphones, cosméticos e os itens tradicionais para as festas de fim de ano, como panetone, bacalhau, azeite e cerveja.

Tiago Mello, Chief Marketing Officer (CMO) e Chief Product Officer (CPO) da Linx, afirma que a alta procura por ar-condicionado e ventilador já vem sendo observada pelo varejo há alguns meses, por conta das temperaturas elevadas. "Na primeira quinzena de novembro, por exemplo, tivemos um aumento de 15% na busca por esses itens em relação a outubro. O crescimento é natural para o fim do ano, quando as pessoas estão mais dispostas a investir em compras que já estavam 'namorando' e esperando o melhor momento para fechar o carrinho, além do calor esperado para os próximos meses", avalia.

Outro setor que se manteve estável entre os mais procurados na hora da compra online foi o de vestuário. "Mesmo não entrando no top 5, itens de moda aparecem de forma consistente nas buscas nas plataformas de vendas digitais. Este é um momento do ano em que muitas pessoas estão pensando não só nas roupas que irão usar nas festas ou que vão comprar para presentear alguém, mas nas viagens e nas férias", complementa o executivo.