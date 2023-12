Brad Pitt e nova namorada, Ines De Ramon, celebram aniversários juntos em Paris, França

O mais novo casalzão, Brad Pitt e Ines De Ramon têm muito em comum, inclusive os aniversários. O ator nasceu dia 18 de dezembro de 1963 e sua amada é do dia 19 de dezembro de 1989. Aproveitando que as datas são próximas, eles viajaram para Paris, na França, para comemorar mais um ano de vida.

Segundo a revista People, Brad, que fez 60 anos de idade, planejou uma semana inteira de comemorações com Ines, que chegou aos 34 anos, na capital francesa. Eles chegaram com sobretudos, mas na hora de ir embora mostraram melhor os looks, Ines estava com um vestido branco e segurava uma bexiga amarela.

Alguns trabalhadores do local onde Brad e Ines celebraram o aniversário, foram vistos com retratos do casal.