Ana Maria Braga fala em aposentadoria e surpreende Louro Mané, entenda

Nesta quinta-feira, dia 21, Ana Maria Braga recebeu o amigo e economista Gil do Vigor. No programa matinal Mais Você, a apresentadora conversou com o ex-BBB sobre as regras para aposentadoria.

Gil aproveitou o bate-papo com Ana Maria Braga para explicar melhor para o público de casa quais são as regras atuais para um trabalhador se aposentar -mas não sem antes fazer uma brincadeirinha sobre todas as mudanças ao longo dos anos:

- Mudaram as regras, e as pessoas ficam se questionando. Porque é um tal de pergunta aqui, pergunta ali... Quando eu posso me aposentar? Qual é a idade? Quanto tempo falta? As regras de falta vão mudar, e a principal alteração é na idade mínima e no tempo de contribuição.

O ex-BBB contou que a idade mínima de aposentadoria para as mulheres agora é de 58 anos de idade e seis meses, já para os homens é de 63 anos e seis meses. No total, as mulheres vão ter que somar 91 anos de idade e de contribuição, enquanto os homens vão ter que fazer 101 anos dos dois juntos.

Tentando tranquilizar um pouco os telespectadores que querem descobrir se já podem pedir os direitos, Gil contou que tem uma plataforma que ajuda no cálculo:

- Então, você já pode verificar, agora em 2023, que já está válido, se você já atende a esses critérios. Caso você queira se aposentar, porque é uma decisão da pessoa, você poderá fazer isso quando quiser. Mas, de toda forma, em 2023 já é um direito adquirido. Quem estiver cumprindo as condições, já pode recorrer e se aposentar.

Nessa hora, Ana Maria surpreendeu os fãs e Louro Mané ao contar que vai fazer a conta. Mas a apresentadora nem conseguiu continuar falando, que o mascote interrompeu pedindo para ela deixar essa ideia para lá:

- Pode parar com isso. Tem que fazer nada! Para com isso! Você não vem, não, hein? Pode parar com essa história!

Vendo o neto nervoso, Ana Maria explicou que não vai parar de trabalhar:

- Não, não vou parar de trabalhar, não. Você não viu o Gil falando? É pra ganhar os direitos que tem!