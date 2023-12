Exame de mulher que acusava Pelé de ser seu pai dá negativo

O exame de DNA da mulher que afirmava que Pelé era seu pai deu negativo, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Os filhos do Rei do Futebol aguardavam o resultado do exame para dar sequência ao processo de divisão de bens da herança do atleta. Mas a família ainda aguarda a contraprova do exame.

Enquanto vivo, Pelé chegou a concordar em fazer o teste de DNA. Ele dizia que existia a possibilidade de ter uma outra filha. Mas o ícone do futebol morreu antes de conseguir fazer o exame.

Pelé morreu no fim de 2022, aos 82 anos de idade, após lutar contra um câncer no cólon.

No testamento de uma fortunada estimada em 78 milhões o rei deixou 30% para Marcia Aoki, sua viúva, 60% para seus seis filhos, e os outros 10% para seus dois netos filhos de Sandra Regina, filha que Pelé nunca reconheceu e que morreu em 2006.