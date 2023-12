Cristina Mortágua se desculpa após assustar seguidores com publicação e expõe situação complicada com a mãe

Musa dos anos 90, Cristina Mortágua deu um belo susto nos seguidores na última quarta-feira, dia 20, ao fazer uma publicação com revelações pesadas e polêmicas.

No desabafo, ela começou contando:

Eu não estou passando bem. Eu quero pedir ajuda, fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. Infelizmente, eu dependo desse apartamento, mas eu preciso de forças para trabalhar e sair daqui. Sofri várias violências psicológicas e a maior dela foi do meu filho. Basta vocês lerem o que está escrito no livro dele: Minha mãe é bipolar, mas nunca se tratou. Eu não sou o alecrim dourado, eu sou a sobrevivente.

Em seguida, ela fala que tem depressão e que está tomando medicamentos, além de dizer que teria sido drogada por um ex-amigo, teria apanhado e que estava machucada. Conta, ainda, que a conta de luz de sua casa não foi paga e que ela precisa de ajuda.

Algumas horas depois, o perfil da musa teria anunciado a sua morte, post que foi apagado posteriormente. Os fãs não acreditaram na notícia e começaram a achar que a publicação poderia ter sido feita pela ex-modelo em um momento tenso e difícil.

Já na manhã desta quinta-feira, dia 21, Cristina reapareceu no Instagram e deu mais detalhes de sua situação atual. Cristina revelou que está morando com a mãe que, segundo ela, é narcisista e manipuladora.

No meio da confusão e do calor do momento, venho pedir desculpas se assustei vocês. Quem convive com um narcisista abusador e principalmente de idade vai entender e sentir na pele o que venho passando. Fui orientada no passado a me mudar para outra cidade com meu filho, mas de formação católica, achei um absurdo deixar minha mãe para trás mesmo ela sendo independente e tendo posses. Se a psicóloga tivesse me explicado tim-tim por tim-tim o que viria a acontecer eu não pensaria duas vezes. Tenho exercitado a flexibilidade e colocado limites claros, mas está bastante desafiador, principalmente quando ela insiste que eu namore um amigo dela particular, que é advogado e a manipula. Não adianta explicar a ela o que é manipulação, pois ambos são manipuladores. É uma situação enlouquecedora para mim.

No texto, Mortágua relembra o caso que ela tinha citado anteriormente sobre ter sido drogada por um amigo próximo e dá detalhes do que teria acontecido, além de agradecer o apoio de seus seguidores:

Esse é um esclarecimento aos meus seguidores que se preocuparam com o meu estado ontem que chegou ao limite. Peço desculpas.

Por conta dos fortes relatos, os textos postados por ela não estão na íntegra.