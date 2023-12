Zilu Camargo e irmão de Zezé Di Camargo trocam farpas e discutem após polêmicas na família

O clima pesou na família de Zezé Di Camargo? Parece que sim, viu?! Depois que Zilu Camargo afirmou que as comemorações de fim de ano estavam canceladas na família, um bafafá começou a se montar. Agora, quem decidiu se pronunciar foi o irmão do cantor, Welington Camargo.

Não está sabendo o que aconteceu? A briga familiar começou depois que Amabylle Eiroa, noiva de Igor, filho de Zilu e Zezé, expôs que Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo, teria criado um perfil falso nas redes sociais para fazer comentários ruins e maldosos em fotos das mulheres da família.

Alguns dias depois da polêmica estourar, a musa decidiu admitir a conta falsa, mas disse que tomou a medida apenas como uma forma de se defender de outros comentários que estava recebendo também. Vixe, que treta! A briga acabou virando caso de Justiça e as coisas não estão nada fáceis entre os membros da família.

Natal e Ano Novo cancelados

Com o clima pesado, Zilu Camargo confessou que as comemorações de fim de ano tinham todas sido canceladas e, por isso, ela não viria para o Brasil em dezembro.

A empresária revelou que cada um dos filhos já tinha decidido passar o Natal e Ano Novo em lugares diferentes e ela, para não escolher um preferido, achou melhor continuar nos Estados Unidos, onde mora atualmente.

- A Camilla já foi para a praia e o Igor vai passar com a família da mulher. A Wanessa ainda não sei, mas deve passar mesmo com os filhos e essa confusão toda acabou dissipando a família, explicou Zilu.

- Estou muito triste, mas fazer o quê? Vou passar por aqui [nos Estados Unidos], vou esperar esse vendaval passar. Depois, quero estar no Brasil com meus filhos e a minha mãe.

Welington Camargo se pronuncia

Sabe quem decidiu comprar a briga? Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo. O ex-político publicou uma sequência de vídeos em suas redes sociais para expor a ex-cunhada.

Tudo começou com um vídeo onde ele não cita o nome de ninguém, mas deixa bastante claro que está falando sobre Zilu ao comentar sobre as revelações que ela fez:

- Oi, gente. Tudo bem? Eu não ia falar disso, mas eu estou vendo uma pessoa da minha família levar pau todos os dias. Pô, sem merecer. Eu vi uma pessoa aí dizendo que não ia passar Natal com a família, que fulano ia passar com outro, que ciclano ia passar com beltrano. Dizendo que desestruturou toda a família, com vitimismo, não vou dizer o nome. Para se passar como vítima, quando, na verdade, não é assim na história.

Na sequência, Welington diz que nunca houve um combinado de que a família ficaria junta para as comemorações de Natal e Ano Novo. Segundo o irmão de Zezé, todos os membros já saberiam que o fim de ano seria separado.

- Já estava tudo combinado. Então, não tem nada disso de: Aí, não vou por causa disso. Porque destruiu a família, por causa do que está acontecendo. Não é nada disso. Tudo já estava combinado, como seria o Natal dessa pessoa.

O também cantor chegou a dizer que o público não teria completo conhecimento de tudo que aconteceu ao longo da polêmica história entre Zezé Di Camargo e Zilu.

- É impossível dizer que você ama uma pessoa e odiar a família dessa pessoa. É impossível dizer que ama uma pessoa e odiar os pais dessa pessoa. Entende? Não deixar os irmãos falar, ligar e dizer: Não, fulano não está. E a gente se calar simplesmente para não causar briga. Então, eu me cansei. Dizem que quem cala consente, e eu decidi falar porque a verdade não é essa.

Zilu rasga o verbo contra ex-cunhado

E Zilu não se calou, viu?! A empresária foi aos Stories e não teve medo de rebater tudo que Welington disse no vídeo. Aparentemente irritada, ela pediu para que o ex-cunhado não ficasse enviando indiretas e, se ele quisesse falar com ela, poderia ligar para resolver a situação:

- Senhor Welington Camargo, não fica me mandando recadinho, indiretinha, porque aqui eu falo direto e reto e é para você esse recado. Não fica aí de mimimi dizendo que sabe da verdade. Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a Justiça vai resolver isso. Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família. Minha família são meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Então, seguinte, eu disse que não estava bem, com a imunidade baixa, estava passando mal, e estou mesmo, por isso que eu não ia para o Brasil. De tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade baixou. Em nenhum momento eu ataquei família nenhuma, deixa de ficar aí mandando indiretinha e fala a verdade.

Revoltada, Zilu revelou quais eram os planos que tinham sido traçados pela família antes de toda a polêmica começar a acontecer:

- Cara, eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala para dizer a verdade. Não sei por que essa proteção, não sei por que me atacar. Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente tinha combinado de passar o Natal na casa da Wanessa [Camargo], todo mundo, e isso você não sabe. Espera as coisas acontecerem antes de você vir proteger alguém e dizer que sabe de toda a verdade. Tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Welington. Toma juízo, menino. Cala essa boca, é melhor para você.

Welington grava novo vídeo e faz pesadas acusações contra Zilu

O clima esquentou e o irmão de Zezé decidiu gravar mais um vídeo para expor ainda mais situações que não seriam de conhecimento do público. Parecendo bastante irritado, ele começou:

- Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos. Você chama de retardado.

Na sequência, o ex-deputado relembrou uma história que teria acontecido na fazenda É o Amor, quando Zilu ainda era casada com Zezé:

- O meu filho, com três para quatro anos de idade, estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: Essas desgraças não sabem nem comer. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas, na verdade, não é isso. Todo mundo sabe que não é isso.

Welington ainda revelou que Zilu teria um irmão que está passando por dificuldades, mas a empresária não o estaria ajudando:

- Por que você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade? Nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é.

E teve desdobramento mais uma vez!

Para rebater as fortes acusações, Zilu voltou aos Stories e contou a sua versão do que teria acontecido no incidente envolvendo o filho de Welington. A empresária disse que, na verdade, o pequeno teria jogado o prato de vidro na piscina e ela se preocupou com os cacos que estavam na água.

- Para começar, na fazenda, eu chamei a atenção do teu filho. Eu jamais xinguei teu filho e eu tenho provas disso, tinha muita gente do meu lado. Ele jogou um prato de arroz com feijão dentro da piscina. Um prato que quebrou e fez caco na piscina. Eu chamei a atenção dele, porque aquilo não podia ser feito. Tua mulher ficou brava para caramba, quis ir embora, porque ela não aceitava que alguém chamasse a atenção do filho dela. E tudo o que acontecia naquela fazenda, o Zezé mandava eu ir lá resolver. Ele não ia. Eu ficava mal com todo mundo porque tinha que resolver tudo.

A empresária ainda contou que foi Zezé que fez questão de ajudá-la com os custos dos tratamentos e velório de seu irmão que morreu. Já sobre a morte do pai, Zilu relembrou que Geraldo morreu de Covid-19 e, por isso, ele não pôde ter um velório com a presença da família.

Mais histórias do passado

Após ser rebatido por Zilu, Welington voltou às redes sociais para contar novas histórias que nunca foram reveladas ao público. O ex-deputado foi enfático ao dizer:

- Eu não estou fazendo isso por causa do meu filho, não. E é mentira também que a mãe dele te desacatou. Mentira. Isso tudo começou porque você postou um vídeo dizendo que a família se afastou, dando a entender que o meu irmão é uma peça ruim.

Na sequência, Welington contou:

- Você está lembrada de um irmão meu, ele foi para a sua casa, ele era pequeno, tinha nove anos de idade. Ele foi para lá para comer, porque na nossa casa não tinha comida, você morava no edifício Ilha de Paquetá. O Zezé saiu para tomar banho, o Zezé disse: Você vai almoçar conosco. E você disse: Vai embora que aqui não tem comida o bastante para você, não. Ai ele foi embora, triste. Você lembra disso? Aí o Zezé saiu do banho e falou: Uai, cadê o fulano? O Zezé chegou na sacada, chamou ele, ele voltou e contou toda a verdade. Que você havia dito que não tinha comida o bastante ali para ele.

Zilu coloca um ponto final na discussão

Já na manhã desta quinta-feira, dia 21, cansada das conversas atravessadas, a empresária decidiu terminar a briga pública e declarou:

- Welington, me desculpe, mas percebi agora com todas essas mentiras e essas coisas que você está inventando, eu caí na real que você quer holofotes. Você foi deputado, pastor, e hoje você está sumido totalmente de tudo! Você quer sair na mídia. Me desculpe, mas não vou dar essa brecha.

Na sequência, ela se defendeu rapidamente das acusações e deixou avisado que, caso Welington volte a fazer pesadas acusações, ela entrará na Justiça:

- Estou tão preocupada com as suas mentiras e invenções. Em momento algum eu ataquei o Zezé ou falei dele. Ele sabe disso. Eu só fiz um desabafo do porquê não estava indo passar o Natal com os meus filhos. Você criou essa polêmica, e eu sou idiota e caí, como sempre, mas percebi. Pode falar o que você quiser! Se você falar coisas graves, nós vamos para a Justiça.

Apesar da repercussão do caso na web, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda não se pronunciaram sobre a briga pública. A assessoria do cantor ainda não revelou se ele irá se pronunciar sobre o assunto.