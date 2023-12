Haaland nega fotos com filhos de jogadores do Fluminense e pega mal

Não é sempre que um time brasileiro enfrenta um gigante da Europa, como vai acontecer com o Fluminense diante do Manchester City na final do Mundial de Clubes, nesta sexta. Diante da possibilidade de conhecer astros do futebol europeu, familiares de jogadores da equipe carioca tiveram uma decepção. Segundo as mulheres do meia Ganso e do lateral Samuel Xavier, que acompanham o time na Arábia Saudita, o atacante do City Haaland negou tirar fotos com os filhos dos jogadores do Fluminense.

Em um vídeo, o norueguês foi filmado passeando em um shopping de Jeddah, sede do Mundial de Clubes na Arábia Saudita. As imagens também mostram crianças correndo atrás de Haaland. No Instagram, a mulher de Samuel Xavier, Karina Xavier, publicou uma foto do atacante de costas e escreveu que o jogador do City não olhou sequer para os pequenos fãs.

A postagem foi compartilhada pela mulher de Paulo Henrique Ganso, Giovanna Costi. Em outra publicação, Giovanna respondeu a um seguidor em lamento pela decepção. "Foi horrível. Henrico (filho dela e de Ganso) está horrorizado! Era fã dele! Não quer nem falar no nome agora... Tinham apenas seis crianças, não puderam se aproximar, nem um tchau de longe. Fingiu que não existiam", indignou-se a brasileira.

O caso logo virou piada na internet. Uma postagem relembrou até mesmo uma foto do ensaio de gravidez de Giovanna e Ganso, em 2017. Na foto, o jogador posou como se a barriga da mulher fosse uma bola de futebol. A gravidez era de Henrico, hoje com seis anos, mencionado no comentário de Giovanna. Outro meme colocava Haaland como torcedor do Vasco, rival do Flu.

NORUEGUÊS ESTÁ FORA DO MUNDIAL

Manchester City e Fluminense decidem o título do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, às 15h30 (horário de Brasília). Ainda antes da semifinal, contra o Urawa Reds, o time inglês fez mudanças entre os jogadores inscritos na competição devido a lesões. De Bruyne, Haaland e Doku deram lugar ao zagueiro Max Alleyne, de 18 anos, o meio-campista Micah Hamilton, de 20, e o volante Mahamadou Susoho, também de 18.

Ainda assim, o trio viajou e continua na Arábia Saudita, acompanhando o restante do elenco. Haaland até voltou a treinar, mas, mesmo que tenha condições de jogo, não pode entrar em campo contra o Fluminense, por ter sido removido da lista de inscritos do torneio.