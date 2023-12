Governo Federal envia R$ 11,6 milhões para a saúde de Diadema

O Ministério da Saúde publicou nesta semana série de portarias que liberam mais de R$ 11,6 milhões para a saúde de Diadema. Publicadas entre os dias 15 e 19 de dezembro, as portarias repassam recursos para custeio de média e alta complexidade e também para investimentos, como aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Em outubro, vale destacar, a liberação de R$ 287 milhões do Ministério para a obra do novo Hospital Municipal. Segundo a prefeitura, as obras estão previstas já para o próximo ano, onde hoje funciona o Paço Municipal. No mesmo mês, foram anunciados R$ 75 milhões para a realização de exames, cirurgias e consultas na cidade.

A diretora geral do Quarteirão da Saúde, Maria Cláudia Vilela, explica que os R$ 11,6 milhões em recursos serão utilizados em diferentes unidades de saúde do município: “este montante garantirá o custeio do Quarteirão, do Hospital Municipal, do Pronto Atendimento Paineiras, dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), enfim, é um apoio muito importante”.

Para ela, desde que o presidente Lula assumiu o governo, a relação com o Ministério da Saúde melhoroInveu consideravelmente. “Passamos oito anos sem meios para solicitar os recursos. O processo de captação de recursos estava praticamente paralisado. Agora, com esse apoio, os municípios têm condições de fazer muito mais”, completou.