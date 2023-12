A emoção da Memória. Numa exposição de presépios... ...os primeiros visitantes. Oito séculos de história... 1223-2023.

“São Francisco de Assis fez do presépio o símbolo real de um grande encontro. (...)Num presépio cabem todos os rostos e histórias”.

Frei Vitório Mazzuco, Itatiba (SP), in Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, 2023. Obrigado, Pereira...

Sábado, 16 de dezembro de 2023.

Desembarcamos em Rio Grande da Serra e rumamos para a Matriz de São Sebastião no alto da colina central. Os primeiros fiéis chegavam para a missa das 16 horas. Uma jovem da comunidade nos encaminhou até o salão que acolhia os presépios de cada uma as comunidades.

- Por favor, a irmã Vanderleia está?

- Sim, sou eu.

Irmã Vanderleia esmerava-se nos detalhes finais de uma linda exposição de presépios, comemorativa aos 800 anos do primeiro presépio organizado por São Francisco de Assis.

A emoção bateu forte. Um presépio mais bonito que o outro. Num cantinho, mensagens escritas a mão por um morador de rua. Mesmo durante a missa na nave ao lado, chegavam os primeiros visitantes. Amanhã o bispo vem visitar. Obrigado, Roberto.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

TESTEMUNHOS. Irmã Vanderleia Correa de Melo, Ana Lúcia Alcântara (com o marido Marcos Marinho) e os cinco presépios que Ana idealizou, Vanessa Aparecida da Vila Niwa com a pequena Maria no colo, Michele Fernandes e o presépio mais lindo: valeu, Rio Grande da Serra

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 25 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8579

MANCHETE – Policiais libertam rapaz de cativeiro em São Bernardo e prendem quatro sequestradores.

NATAL – Fim da impunidade é o presente de Natal. Personalidades públicas do Grande ABC diziam qual seria o grande presente para o fim do ano 1992; eliminação da miséria também era bastante citada.

MEMÓRIA – “Nascer”. Uma crônica de Didi Bellinghausen, especial para Memória.

NOTA DA MEMÓRIA – Era 1993. A querida Didi nos deixou 30 anos depois...

EM 25 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Cezar Zanella e Emílio Zanella pediam abatimento nos preços dos lotes 42 e 43 na Vila de São Bernardo. Resposta do Estado: “fica concedido o lote ao preço de um real o metro quadrado, devendo os requerentes pagar já uma prestação de 100$000 réis e o restante em 31 de dezembro (de 1903)”.

1) Os Zanella têm descendentes até hoje em São Bernardo.

2) Os imigrantes que chegavam não tinham moleza. Tinham mais é que pagar pela terra recebida, sem o que não obtinham o título de proprietários.

1923 - Dolores Bombassei nasce em Campinas. Veio para São Caetano em 1940. Fundadora e presidente do Departamento Esportivo Feminino do São Caetano Esporte Clube, integrante da Comissão de Combate às Enchentes da cidade e grande colaboradora do Museu de São Caetano.

1963 – João Cara Valentim, presidente da Câmara, assume a Prefeitura de Santo André no lugar de Clovis Sidney Thon, completando o mandato. Uma semana no cargo.

Na gestão (1960/1963), Santo André teve seis prefeitos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Guaçuí (ES) e São José do Peixe (PI).

A sua bênção, padre Afonso!

E a tradição é mantida: ano a ano, padre Afonso, de Rudge Ramos, envia à Memória o seu cartão de Natal.