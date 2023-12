Se recuperando de uma sinusite, Letícia Cazarré lamenta não conseguir acompanhar a filha no hospital

Letícia Cazarré está se recuperando de uma sinusite aguda e contou em suas redes sociais que passou por um momento complicado com a herdeira, a pequena Maria Guilhermina. Grávida do sexto filho, a esposa de Juliano Cazarré falou que a herdeira precisou retornar ao hospital após o balão da traqueostomia estragar, mas por conta de sua recuperação ela não conseguiu acompanhá-la.

- Hoje foi um dos dias mais loucos, eu acho, da nossa vida. Pelo menos da minha. Ontem a noite eu já tinha ido ao otorrino de urgência aconselhada pela minha amiga, que é médica. Juliano ficou aqui com as crianças. Lá fiz o exame que tinha que fazer, ele falou para eu suspender o remédio para a dor e ver como eu ia ficar. Realmente, hoje acordei com bastante dor, mas nada comparado ao que eu estava sentindo.

Em seguida ela contou que tinha um exame marcado, mas os planos mudaram após receber algumas mensagens sobre Maria Guilhermina:

- Eu recebi as mensagens confirmando as nossas suspeitas de que o cuff, que é o balãozinho da Traqueostomia da Guilhermina, realmente estava estragado, só que esse cuff já estragou nos últimos três meses e a gente já teve que trocar ele. Está uma discussão aqui no home care com as fisios e com as técnicas. O que está acontecendo e por que esse cuff está furando?

- Ela não pode ficar sem o cuff, ela estava com esforço respiratório, ela corre o risco de broncoaspirar, então mudança de planos total. Suspende tudo e Guilhermina vai para o hospital trocar de novo [o cuff]. Minha mãe, que estava de mala pronta para ir embora, teve que ficar. Primeiro porque não era ideal eu acompanhar a Guilhermina na ambulância estando neste estado. Segundo que hoje era um dia muito esperado.

No final, Letícia contou que a família toda passou por exames e que Maria Guilhermina está bem e sorridente. Além disso, ela falou sobre a ajuda de sua mãe.

- Ela trocou a cânula, está ótima e sorridente, já falei com ela várias vezes. Minha mãe está expert em hospital, ela já viu duas trocas de cânula da Guilhermina, já está bem treinada. E as crianças todas estão com o coração saudável. Isso nunca tinha acontecido antes, sempre sou eu que vou.