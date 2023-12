César Filho revela fim de contrato com Record TV e recebe texto carinhoso de Ticiane Pinheiro

Na madrugada desta quinta-feira, dia 21, aconteceu a festa de confraternização de toda a equipe que faz parte do programa Hoje Em Dia, da Record TV. Mas, o que pegou todos de surpresa foi a revelação feita por César Filho durante seu discurso de agradecimento por mais um ano.

Acontece que o apresentador revelou que decidiu colocar um ponto final em sua parceria com a emissora e não fará mais parte da equipe do programa em 2024. O discurso foi todo gravado por Ticiane Pinheiro e compartilhado nos Stories:

- Eu estou chegando no final de uma parceria, depois de nove anos com a Record. Acho que todos nós aqui já sabemos disso. E muita gente fica perguntando, questionando. E quando existem duas empresas, no caso a minha empresa e a Record como empresa, cada uma tem os seus interesses, cada uma tem os seus anseios. Quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada um siga o seu caminho. Eu só quero dizer o seguinte para vocês aqui, principalmente para todas as pessoas que trabalham no dia a dia com a gente e que fazem do Hoje em Dia uma preciosidade na TV nos dias de hoje. O Hoje em Dia é muito bem feito. O Hoje em Dia vem se renovando. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ele é um programa que vai se atualizando a cada dia, buscando o que o telespectador quer. E por isso ele tem sempre uma fidelidade muito grande, tanto comercial como de público.

Na legenda, Ticiane deixou um textinho cheio de carinho pelo companheiro que esteve ao seu lado por tantos anos no programa:

Sentiremos a falta dessa ser humano incrível que você é! Obrigada por tudo sempre. Te amo! Obrigada pela generosidade e amizade de sempre.