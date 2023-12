Revisada para baixo, inflação final nos EUA pelo PCE sobe à taxa anualizada de 2,6% no 3º tri

O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA subiu à taxa anualizada de 2,6% no terceiro trimestre, segundo leitura final do indicador, divulgada nesta quinta-feira, 21. O resultado representa uma revisão para baixo de 0,2 ponto porcentual em relação à estimativa anterior.

O núcleo do PCE, que desconsidera os voláteis componentes de alimentos e energia, avançou 2,0% no período, 0,3 ponto porcentual abaixo da última divulgação.

O PCE é a medida preferida de inflação mais usada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).