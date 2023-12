Charge - 21 de dezembro de 2023

Dois meses e meio depois de contratar empresa para reformar a laje do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, a Prefeitura de São Caetano vai privatizar o local, que é o principal centro de conexão de sistemas de transporte no município. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) enviou à Câmara, na terça-feira, uma proposta que garante a concessão do Terminal à iniciativa privada por 15 anos. O projeto será votado em sessão extraordinária marcada para às 16h de hoje.

A Prefeitura não informou valores para a privatização, mas justiticou, no projeto, que propõe a concessão do Terminal “para entidades privadas que tenham condições de reestruturar, modernizar e manter com qualidade aquela área, uma vez que a condição atual não atende às necessidades dos usuários”.