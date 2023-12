Movimento Elas por São Bernardo é lançado com mais de 1.000 mulheres

O auditório da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, no Centro, ficou lotado para o lançamento do movimento Elas por São Bernardo, nesta semana. O deputado estadual e pré-candidato a prefeito, Luiz Fernando Teixeira (PT) e sua mulher, Cristiana Ferreira, receberam mais de 1.000 mulheres para um bate-papo com a cantora Negra Li.

O Elas por São Bernardo é um movimento nascido a partir de iniciativa de Cristiana para discutir políticas públicas e como fazer para ter uma cidade mais inclusiva. “Quando definiram que o Luiz Fernando seria pré-candidato a prefeito, pensei que seria minha oportunidade de dar voz às mulheres. Creio que temos que trazer mulheres que se disponham a pensar a cidade, mas, sobretudo, a implementarem políticas nas diversas áreas, na valorização feminina, na luta pela erradicação da violência doméstica e tantas outras”, comentou Cristiana.

Alguns números foram apresentados, principalmente para mostrar a baixa participação das mulheres na política. Em 2022, por exemplo, 9.891 se candidataram nas eleições, mas só 311 foram eleitas no Brasil todo (18%). Na Câmara de São Bernardo o cenário é ainda pior: são apenas duas vereadoras entre 28 parlamentares (7%).

Para Negra Li, o grande desafio é enfrentar o machismo em pleno século 21. “Estamos em uma sociedade ainda machista, herança de um patriarcado que tomou conta por muitos e muitos anos. A gente precisa entender que o mundo é assim, mas identificar as ferramentas que podemos utilizar. Algumas delas são a autoestima e a luta pela igualdade de direitos”, disse a cantora.

Luiz Fernando destacou vários projetos de sua autoria na Assembleia, como o que garante a eleição de 50% de mulheres e multa de até R$ 500 mil para agressores.

“Esse movimento é lançado como um pontapé. Nós precisamos de um governo nesta cidade que valorize a mulher, para que ela seja ouvida e possa ajudar a implementar políticas públicas. É a mulher quem sofre as consequências do péssimo atendimento na saúde, da falta de opções de lazer para nossos jovens, dos nossos empregos indo embora de São Bernardo, da falta de segurança pública, dentre tantos outros problemas”, disse o deputado Luiz Fernando.