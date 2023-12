Ivete Sangalo encanta ao dançar no palco com as filhas gêmeas, Marina e Helena

Ela é mesmo a Rainha do Brasil! Ivete Sangalo fez um show daqueles na noite da última quarta-feira, dia 20, no Maracanã, Rio de Janeiro, para comemorar seus 30 anos de carreira.

E além de lotar o estádio e receber muitos famosos na plateia, a cantora ainda encantou a todos ao dançar no palco com as filhas gêmeas, Marina e Helena, de cinco anos de idade.

As meninas são filhas de Veveta com Daniel Cady, e sempre que aparecem fazem todo mundo morrer de amores. Aliás, o primogênito do casal, Marcelo, de 14 anos de idade, também marcou presença no palco ao lado das irmãs. Lembrando que Ivete e Daniel são casados desde 2008 e, juntos, formam uma família linda.

O show Esquenta faz parte da turnê ReIvete-se. A apresentação teve mais de três horas de duração e também foi transmitida pelos canais Globo.

Em 2024 Ivete vai viajar o Brasil com a turnê, que passa por todas as épocas da sua história na música, desde o tempo em que ela era vocalista da Banda Eva.