Palavra do Leitor - 21 de dezembro de 2023

'Podas de árvores na Barão de Mauá incomodam vizinhança’ (Setecidades, ontem). Lendo a reportagem, fiquei duplamente indignado. Primeiro porque não faz sentido nenhum essa poda; só tirou a sombra dos usuários do local. A Prefeitura deve uma explicação à população. Segundo que, desde janeiro de 2023, protocolo SB 009423/2023-66, está autorizada a remoção da enorme árvore que está danificando o imóvel, a calçada e com risco de queda com destruição de casas e risco de vidas. Apesar das inúmeras cobranças, inclusive do vizinho, passado um ano, as providências não foram tomadas. Alegam estar seguindo um planejamento! Já vi planejamento a longo prazo para poda de árvore, mas esse bateu o recorde. Nesse intervalo já podaram duas vezes as árvores da Barão de Mauá. Lá é fácil, né?! Já cansei de pedir providências e espero que seja antes de eventual queda e que machuque alguém! Alô, Orlando, acho que está na hora de chamar o responsável e pedir explicações.

Hermes Tomazoni

São Bernardo

Olga Benário

‘Movimento Olga Benário conquista casa para atender vítimas de violência’ (Setecidades, dia 19). Não poderíamos deixar de sentir emoção, alegria, gratidão e reconhecimento. Vocês, mulheres, viveram e foram submetidas ao sofrimento covarde, imoral, canalha e machista da agressão física que se reflete no sofrimento moral, causador de traumas. A conquista é, no mínimo, alimento da justiça soberana. E agora é preciso que vocês renasçam das cinzas do passado e retomem suas vidas em busca de novas glórias e felicidades. Vocês não precisam provar absolutamente mais nada para ninguém, precisam, sim, ter a certeza de que nasceram para vencer e viver sem mais constrangimento, injustiça, trauma, medo, receio e insegurança. Vocês agora serão vistas, parabenizadas, reconhecidas e refletidas como exemplo a ser seguido.

Cecél Garcia

Santo André

Militares na política

Transita no Congresso a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para vetar a participação de militares das Forças Armadas no processo eleitoral. A pretensão é barrar os militares na política. Consta na Constituição de 1988, como cláusula pétrea, que “todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações”. Creio que nossos desinformados ou mal-intencionados congressistas, agindo assim, querem atropelar a Carta Magna, visto que, na forma proposta, não podem alterar a sagrada cláusula pétrea.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Imigrantes

A União Europeia restringe o número de imigrantes a 30 mil ao ano! Junto com leis mais severas. Enquanto aqui no Brasil, o governo federal libera R$ 10 milhões para o município de Guarulhos para ajuda aos afegãos refugiados, um gesto nobre do governo federal. O estranho é que o governo norte-americano simplesmente largou o Afeganistão na mão, aos cuidados da Sharia, na obrigatoriedade da burca. Meninas não podem frequentar a escola. Guarulhos passa por sérios problemas na área de saúde. E, segundo a imprensa, este município já abriga 5.000 refugiados. Será que haverá saúde, escola e emprego para todos?

João Camargo

Capital

Boas Festas

