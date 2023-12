Médico de 76 anos é espancado e carbonizado dentro de casa em Arraial do Cabo

Um médico de 76 anos foi espancado a pauladas e teve o corpo incendiado na própria casa, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Estado do Rio, na terça-feira, 19. Um suspeito de cometer o assassinato foi preso dentro da casa momentos depois. Segundo a polícia, ele confessou o crime, mas não explicou o motivo.

O neurologista Ângelo Castro de Cordeiro Lima morava na praia do Pontal do Atalaia.

O suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, teria invadido a residência com uma espingarda de pressão e um simulacro de pistola.

O corpo do médico foi encontrado no quintal de casa, carbonizado, e levado ao Instituto Médico Legal de Cabo Frio.

Quando a polícia chegou ao local, o suspeito estava dentro da casa, com as armas.

Ele reagiu atirando contra os policiais, foi baleado na perna e levado a um hospital, onde permanecia internado até a quarta-feira, 20.

A Polícia Civil investiga o caso.