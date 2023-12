Diário lista 6 filmes com temática natalina nos streamings

Muitas famílias têm como programa obrigatório se reunir em frente à TV e assistir a um clássico de Natal. Nesses tempos de streaming, o Diário separou cinco obras primas que têm o Natal como história central ou pano de fundo para manter viva a tradição natalina.



ESQUECERAM DE MIM



É impossível não falar em filme natalino sem pensar em Esqueceram de Mim. A obra de 1990 fez de Macaulay Culkin uma estrela mundial.

O filme, dirigido por Chris Columbus e com roteiro de John Hughes, conta a história de Kevin McCallister, uma criança esquecida em casa pelos pais em pleno Natal. A numerosa família McCallister parte para uma viagem a Paris, na França, e deixa Kevin para trás, em sua casa, em Chicago.

O que deixa o enredo envolvente - e inesquecível - é a participação de dois bandidos que tentam roubar a casa dos McCallister. Joe Pesci e Daniel Stern dão vida aos ladrões Harry Lime e Marv Merchants. O garotinho dá um verdadeiro baile na dupla.

Esqueceram de Mim está disponível na plataforma Disney+. O filme fez tanto sucesso que houve uma continuidade com Macaulay Culkin como protagonista e uma tentativa de resgate da história em Esqueceram de Mim 3, já sem o astro dos dois primeiros filmes.





O EXPRESSO POLAR







Outra obra prima natalina é O Expresso Polar, de 2004. Com uma história emocionante e efeitos visuais aclamados pela crítica, O Expresso Polar tem Tom Hanks como protagonista e condutor do trem que faz crianças embarcarem em uma jornada inesquecível.

Com um enredo que envolve quem assiste e traz surpresas constantes, O Expresso Polar tem aquela tradicional mensagem positiva para que as pessoas possam acreditar que os dias sempre podem ser melhores.

O Expresso Polar está disponível no Prime Video.





UM HERÓI DE BRINQUEDO







Para quem gosta da mistura de uma boa mensagem natalina com doses de humor, outra pedida tradicional é Um Herói de Brinquedo, de 1996. Arnold Schwarzenegger protagoniza esse longa-metragem que conta a história de um pai que promete ao filho a compra de um boneco que todo mundo quer.

O que era para ser uma simples aquisição do presente para o filho vira uma aventura sem fim, porque Schwarzenegger não consegue cumprir a promessa para ele. A ideia foi a de se tornar o próprio super-herói desejado pelo filho e salvar o Natal da família.

Um Herói de Brinquedo está disponível no Disney+.



UM DUENDE EM NOVA YORK



A receita bom humor e boa história natalina também está presente em Um Duende em Nova York. Buddy, interpretado por Will Ferrell, por 30 anos acredita ser um elfo a serviço do Papai Noel. De tanto ouvir que essa situação só estava em sua cabeça, ele parte para uma jornada de autoconhecimento e de descoberta do mundo real.

Buddy vai ao encontro do pai na maior metrópole do mundo e entende que a humanidade não é tão bonita como nos contos do Bom Velhinho. A história pode até ser batida, mas a interpretação genial de Ferrell dá todo o tempero natalino para esse clássico do período.

Lançado em 2003, Um Duende em Nova York está disponível no Prime Video.









O GRINCH

O Grinch é mais um daqueles filmes que vêm à cabeça imediatamente quando falamos de Natal. Baseado no livro de 1957 de Dr. Seuss, O Grinch traz a história de uma criatura verde que detesta o Natal, justamente porque foi nesta data em que ele passou pelo maior constrangimento de sua vida, ao ser alvo de gozação de colegas depois de se declarar para uma garota que gostava.

Remoendo essa situação, planejou acabar com o Natal da Cidade dos Quem, mas se depara com pequena Cindy Lou Quem, interpretada por Taylor Momsen, que questiona o fato de as pessoas deixarem de lado o espírito natalino para pensar somente em compras de presentes. A união dos dois faz com que o Natal ganhe novo significado para a dupla.

Aqui vale um adendo: em 2018, os diretores Scott Mosier e Yarrow Cheney recriaram esse clássico em uma animação da Illumination. No Brasil, Grinch foi dublado pelo ator Lázaro Ramos. Se você gosta do Grinch, tem dose dupla de opção.

O Grinch, com Jim Carrey, e a animação da Ilumination estão disponíveis no Prime Video.

BATMAN: O RETORNO

Mas se você é daqueles que também busca alguma ação em filmes com a temática natalina, Batman: o Retorno é uma excelente pedida. Dirigida por Tim Burton, a obra não é apenas mais uma que tem como protagonista o homem-morcego dos quadrinhos.

Michael Keaton volta a ser o Batman em uma época natalina de Gotham em um repeteco da dobradinha com Burton - os dois se saíram muito bem no filme que tinha Coringa (magistralmente interpretado por Jack Nicholson) como grande vilão.

Desta vez, Batman precisa superar Pinguim, eternizado por Danny DeVito. Cheio de ódio no coração por crescer nos esgotos de Gotham após ser abandonado pelos pais, Pinguim não está disposto a comemorar o Natal - e, sim, trazer terror à data.

Batman: o Retorno está disponível na HBOMax.