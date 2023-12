Estado registra alta de 150% em atendimentos por calor

De janeiro a outubro de 2023, o Estado de São Paulo registrou mais que o dobro de atendimentos para causas relacionadas ao calor em comparação com o ano passado. Houve aumento de 150% nos atendimentos ambulatoriais e internações por causas relativas à exposição ao calor. Foram 570 neste ano contra 228 no mesmo período de 2022. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde, que ainda alerta para a necessidade de cuidados redobrados em dias de altas temperaturas.

A Região Metropolitana, que agrega as cidades do Grande ABC, é a que tem mais casos de atendimentos ambulatoriais, sendo 279 até outubro de 2023 e 129 em todo o ano passado. A Pasta da Saúde reforçou a necessidade de cuidados redobrados em dias de altas temperaturas. Pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas. É fundamental manter a hidratação ingerindo, no mínimo, um litro e meio a dois litros de água por dia e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, quando as temperaturas estão mais intensas.

Para evitar problemas de saúde em decorrência do calor, médicos sinalizam para a necessidade redobrada de hidratação do organismo, especialmente entre crianças e idosos. Segundo Elaine Dias JK, que é metabologista e PHD em endocrinologia pela USP (Universidade de São Paulo), a recomendação diária de ingestão de água é de 2 a 3 litros, porém, com a temperatura elevada, a transpiração é mais intensa, gerando uma perda maior de água e eletrólitos.

“Nessas condições, é necessário aumentar a absorção de líquidos para compensar a eliminação de água através do suor. Altitudes elevadas, respiração rápida e superficial também podem levar à perda de água pelo organismo, podendo provocar desidratação”, explica a médica. Ela ressalta que, além das condições ambientais, a quantidade ideal para ingestão de água também varia conforme a idade, sexo, peso e nível de atividade física.

“Uma conta fácil para calcular a ingestão de água é 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Diante do calor extremo, o ideal é redobrar a atenção e aumentar a recomendação mínima diária”, reforça a doutora. Além disso, a médica metabologista chama a atenção para os sinais de desidratação. Dentre os principais sintomas estão: sede, boca seca, diminuição da produção de urina, urina de cor escura, cansaço, desânimo, sensação de tontura ou vertigem, fadiga, pele seca e fria e batimentos cardíacos acelerados.

“Se a desidratação for grave ou associada a outros sintomas preocupantes, como confusão mental, dificuldade para respirar ou batimentos cardíacos irregulares, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois pode ser necessário tratamento mais específico e intervenções médicas”, finaliza Elaine Dias.

PREVISÃO

O sinal segue em alerta no Estado de São Paulo, já que o ambiente quente deve predominar. Ao menos até domingo, dia 24, as temperaturas devem continuar altas, chegando aos 30 graus na Região Metropolitana, onde o Grande ABC está situado. Os termômetros podem chegar a até 33 graus até a véspera de Natal, acima da média histórica para a data.