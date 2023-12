É tempo de confraternizar.

É tempo de esquecer agruras e desentendimentos.

É tempo de correr para o abraço, mesmo que não se viva o supremo momento do gol.

É tempo de olhar para o outro como a um igual se porventura, durante o ano, o egoísmo nos tenha turvado a vista e impedido a passagem da luz.

É tempo de amor este que vivemos agora. Aliás, um ótimo recurso para fazer aflorar esse sentimento é fingir que a violência acabou ou, antes, não pensar nela, mesmo que alguns insistam em nos lembrar, a todo instante, de sua buliçosa presença.

É tempo de imaginar um mundo sem ódio, embora o entorno nos esfregue na cara, dia a dia, um céu impregnado dele.

É tempo de paz para aquele que não necessita vasculhar a montanha de escombros que o ataque aéreo caprichosamente construiu, para buscar os seus mortos ou, quem sabe, um sopro de vida.

É tempo, afinal, de renovarmos as esperanças para o próximo ano, assim como temos feito por décadas desde que aqui chegamos. Até porque, o anseio de uma vida melhor, que imaginamos morto a cada desalento, ressurge pleno de vigor nesta época. É o poder que tem a passagem de ano. Mágico poder de renovação que a alegria, a boa comida e uma bebidinha proporcionam. Não fosse ele estaríamos, há muito, sepultados. Justamente porque o alimento que nos mantém em pé é sempre complementado pela esperança de se viver uma vida melhor, nem que seja lá adiante, a perder de vista.

É tempo de esquecermos que nossa pequena casa redonda vê seu meio ambiente ruir a cada dia, que vive uma alteração climática que, a continuar como está, dará cabo de toda a gente que nela reside. Pobres e ricos perecerão, e com eles a esperança, cuja sobrevivência depende do bom senso, artigo cada vez mais em falta no mercado. Cobrir-se de religiosidade e colaborar para a destruição do mundo, por exemplo, me parece um tanto sinistro. Celebrar o nascimento de Jesus e atentar contra a vida do próximo também há de soar estranho aos meus olhos. Mas é moda que aparentemente nunca esteve tão em alta essa agressão gratuita contra a vida.

Mas, independentemente do clima nefasto que paira sobre o mundo, vivemos de novo um momento de festa. Logicamente que boa parcela da população daqui e de acolá nada tem a festejar, e isso causa mais inquietação na mente perturbada de sempre. É preciso, pois, fechar os olhos para tudo isso e remar um pouco nas águas da hipocrisia se quisermos conquistar aquele sentimento de renovação no sublime momento do champanhe.

É tempo de Papai Noel vestindo roupa pesada debaixo de um calor dos infernos. É tempo do Jingle Bells e sua afinidade nenhuma com a batucada do nosso imenso rincão.

É tempo de celebrar a festa, afinal, ela é protagonista nessa época de abraços e desejo mútuo de felicidade. É tempo de se preparar, porque tudo isso vem e passa, para recomeçar logo ali, no ano vindouro.

É tempo de pensar que o trem da história nunca para.