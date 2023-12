Alesp pressiona por nova pista no Sistema Anchieta-Imigrantes

Deputados estaduais realizaram audiência pública para cobrar a ampliação do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Diante dos constantes congestionamentos e alto número de acidentes, inclusive com mortes, a Assembleia Legislativa decidiu intensificar a pressão para que governo do Estado, Ecovias – concessionária que administra o sistema desde 1998 – e autoridades rodoviárias federais iniciem o mais rapidamente possível estudos para aumento da capacidade de tráfego das rodovias.

Principal ligação da Capital com a Baixada Santista, o Sistema Anchieta-Imigrantes corta o Grande ABC – a Via Anchieta passa por São Bernardo, enquanto a Rodovia dos Imigrantes, além de São Bernardo, corta Diadema ao meio. A pista Norte da Via Anchieta foi inaugurada em 1947. A Sul, em 1953. Já o setor Norte da Rodovia dos Imigrantes foi entregue em 1976. E a pista Sul, em 2002 – última grande atualização viária do sistema.

“São muitas reclamações que recebemos no gabinete sobre os congestionamentos ali, da dificuldade nas subidas e descidas, além do impacto desse movimento nas cidades do Litoral e no Porto de Santos. Ainda temos uma alta temporada chegando por aí. Em função disso, trouxemos todos os envolvidos no assunto para entender o que está sendo feito para amenizar a situação”, disse a deputada estadual Solange Freitas (União Brasil), que tem domicílio eleitoral em Santos. “É importante mostrar que a Alesp (Assembleia Legislativa) está na vida da população em seu dia a dia. Nós, deputados, fazemos esse trabalho de intermediação, fiscalização e cobrança em todas as áreas. O sistema não comporta mais o movimento que tem. Precisamos de uma terceira pista ou de uma nova opção para ligar a Baixada Santista à cidade de São Paulo. Isso é urgente.”

Nas últimas semanas, o Diário trouxe série de reportagens que demonstrou a saturação do Sistema Anchieta-Imigrantes, bem como falhas no combate aos vendedores ambulantes e problemas estruturais. Em 2023, o SAI registrou o ano mais letal de sua história, com 45 óbitos na SP-150, Via Anchieta, e SP-160, Rodovia dos Imigrantes, sendo mortes a mais do que em 2017 (ano até então com maior número de óbitos no período), quando houve 37 falecimentos.

Especialistas consultados pelo Diário apontaram alternativas para tirar a sobrecarga das vias, algumas delas paliativas, algo que, para a Assembleia Legislativa, não resolverão o problema.

Um dos convidados da audiência pública, o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, disse que a Via Anchieta recebe uma média de 10 mil caminhões por dia, e que isso tem um grande impacto na cidade e na vizinhança. Em 2022, circularam na rodovia 162 milhões de toneladas de produtos, conforme dados do secretário, e, para 2040, a projeção é de 240 milhões de toneladas. Apenas o Porto de Santos responde por 30% do PIB nacional atualmente. Isso ilustra o tamanho, e complexidade, do movimento concentrado nesse ponto do Estado.

“Se hoje temos uma realidade desafiadora, imagine daqui a 15 anos. É absolutamente necessária a construção de uma alternativa de ligação com a Capital, seja ela a duplicação da Imigrantes ou uma via Planalto-Baixada totalmente nova. Na minha opinião, precisamos das duas opções. Precisamos trabalhar para termos logo esse tipo de resultado, para o bem de São Paulo e do povo brasileiro”, opinou Orlandi.

O tenente-coronel Fábio Paganotto, da Polícia Rodoviária Estadual, citou que a falta de uma melhor estrutura no SAI tem impacto direto no aumento do número de acidentes, inclusive fatais. “Tenho que explicar, a toda hora, que não podem descer veículos pesados pela Imigrantes. Para isso, tenho que deixar dois policiais, de uma tropa que já é pequena, correndo atrás de carreteiros que não respeitam as determinações. São 30 caminhões por hora passando por uma placa enorme na rodovia que alerta para não seguir. Está tão estrangulado, que temos que fazer mágica. Tenho 80 policiais mortos na minha galeria, a maioria atropelados. Os caminhoneiros preferem ser multados a parar. O valor da multa é baixo, então, vou registrar 50 mil multas lá e eles vão continuar. Eu tenho dificuldade de descer com a viatura na Serra porque as carretas estão todas lá. Desço multando todo mundo e eles não saem. Operamos em um sistema com milhares de irresponsáveis”, lamentou.

Pelo lado da Ecovias, o diretor superintende da empresa, Ronald Marangon, citou recentes obras entregues nos 177 quilômetros sob concessão, apontando existência de um trabalho estratégico que costuma ser colocado em prática para garantir um melhor fluxo nas rodovias durante a Operação Verão, que começa agora e vai até fevereiro de 2024.