Moradores questionam falta de reformas na Praça dos Meninos

A Praça dos Meninos localizada na Avenida Caminho do Mar, no Rudge Ramos, em São Bernardo, pede socorro. O mau estado de conservação do local tem gerado inúmeras críticas. Moradores da região acionaram o Diário para denunciar o abandono por parte da Prefeitura. Os munícipes reclamam, principalmente, sobre falta de manutenção, limpeza e segurança. Os lagos estão sujos, banheiros trancados, não há segurança nem troca da areia do parquinho ou limpeza da grama, a guarita está depredada, existem pedras pichadas, lustres de iluminação destruídos, parte das calçadas estourada e algumas torneiras dos bebedouros foram retiradas.

A última reforma divulgada aconteceu em 2022, mas, apesar das constantes reclamações dos frequentadores, a gestão municipal não informou sobre novas revitalizações.

A aposentada Olerinda Fluminhan, 76, detalha inúmeros problemas no local. “Minha filha mais velha tem quase 50 anos. Eu a trazia aqui quando era pequena. Tenho fotos dos meus filhos brincando na praça quando eram crianças. As coisas mudaram muito. Por exemplo, nunca vi a areia do parque ser trocada. Vejo gatos e cachorros andando na praça. Eles sujam e a areia vai ficando dura. É ruim para as crianças brincarem”, relata a moradora do Rudge Ramos, que frequenta diariamente o espaço. “Não existe mais vigilância. Outro dia um rottweiler quase mordeu minha neta. O lago está sujo, é ruim andar nessa calçada. É um descaso. Acho que não está sendo cuidado da maneira que deveria. Até as plantas antigamente eram mais bonitas.”

O empresário e engenheiro mecânico Luiz Simoni, 38 anos, sai do Butantã semanalmente para visitar as filhas, de 4 e 6 anos, no Rudge Ramos. Entre as programações favoritas das crianças, elas costumam brincar na Praça dos Meninos.

“As meninas sempre gostam de vir aqui e no Parque Salvador Arena. Às vezes, vejo alguns garis passando pela praça. Acho que o maior problema é não ter banheiro. Faz muita falta. As crianças já deixaram de usar fralda, então precisamos sempre correr para que elas possam utilizar em outro lugar.”

Segundo ele, a falta de segurança também é uma questão. “Há uns dias, estavámos brincando no parquinho e um grupo de jovens veio brigar na praça. Não tinha nenhum vigilante. Foi necessário esperar que a GCM (Guarda Civil Metropolitana) viesse de outro lugar para apartar. Precisa de mais policiamento, porque até conseguir avisar os guardas, demora.”

De acordo com o aposentado Jandir Carvalho, 78 anos, a praça sempre foi admirada pelos ornamentos que fazem referência à cultura nipônica. Ele começou a frequentar o local recentemente para usar os aparelhos de ginástica e considera que o fechamento dos banheiros é um dos empecilhos para a prática esportiva no espaço.

“Quando preciso usar, tenho que ir aos supermercados próximos, que, aos finais de semana, estão fechados. É uma praça linda, com estilo bonito, mas acho que falta cuidado. Vejo muita sujeira nos lagos. Não circula GCM aqui dentro. Muito morador de rua dorme aqui. Isso é um problema social que tem que ser resolvido”, declara o morador do Rudge Ramos.

Para a professora Deumara Reis, 38, do Bairro Sacadura Cabral, em Santo André, é triste acompanhar o retrocesso da praça. “Vinha quando era adolescente e hoje trago os meus filhos. Eles têm 6, 7 e 12 anos. Quando começa a entardecer, precisamos ir embora porque fica muito perigoso. A guarita está vazia há anos. Cresci aqui e agora meus filhos estão vendo a praça completamente diferente. Uma sujeira só.”

O Diário questionou a Prefeitura de São Bernardo sobre as reclamações dos moradores citados nessa reportagem, mas não obteve resposta até o fechamento da edição.