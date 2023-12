Vice de Marcelo vira pauta de debates

Com as pesquisas de intenções de voto colocando o ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi (SD) como protagonista da eleição do ano que vem, tem crescido dentro do governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), a pressão para a abertura da chapa para a tentativa da reeleição. Em 2020, Marcelo escolheu Celma Dias (PT), mulher do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), como vice, em uma composição caseira que passou também pelo ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior. No último fim de semana, durante festa de aniversário do secretário de Educação, José Luiz Cassimiro (PT), fiel escudeiro de Oswaldo, o assunto foi constante nas rodas de conversa. Por enquanto, Marcelo tem relutado, vem dizendo publicamente que Celma – e sobretudo Oswaldo – foi decisiva para a vitória de 2020.

Contrapeso

Aliados do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) e do ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior (PT) já não parecem tão refratários à possibilidade de ceder a vaga de vice na chapa de reeleição do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Porém, cobram contrapartidas. Uma compensação que vem ganhando simpatia dos grupos é a de indicar um nome de consenso entre as partes para o comando da Secretaria de Saúde. Hoje, o cargo está com Célia Bortoletto, que foi secretária também na gestão de Donisete Braga.

Esqueçam o que eu fiz – 1

A ex-vereadora de Santo André Heleni de Paiva, que se tornou ferrenha defensora do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), sobretudo nas críticas à imprensa, utilizou as redes sociais para ironizar reportagem dizendo que o ex-jogador Marcelinho Carioca, que nesta semana foi sequestrado, é bolsonarista. Heleni colocou uma foto da candidatura a deputado estadual de Marcelinho em 2014 pelo PT.

Esqueçam o que eu fiz – 2

Entretanto, Heleni esquece a própria biografia na hora da crítica. Heleni foi vereadora pelo PT em Santo André, em 2000 e em 2004, e também foi candidata a deputada estadual pelo petismo nas eleições de 1998 e 2002. Heleni rompeu com o PT municipal depois de não conseguir renovar o mandato, em 2008, e, pouco tempo depois, se alinhou com a direita da cidade.

Apoio

Em Diadema, chamou a atenção o fato de o pré-candidato do MDB à Prefeitura e presidente da SPObras, Taka Yamauchi, ter divulgado vídeo no qual o deputado federal Paulinho da Força (SD) demonstra apoio ao seu projeto eleitoral. Paulinho, neste ano, havia se reunido com o prefeito José de Filippi Júnior (PT) e sinalizado inclusão na coalizão que defenderá a reeleição do petista. Naquela reunião, até mesmo a nova direção municipal havia sido estabelecida, com Julinho do Água Santa, dirigente do time de futebol da cidade, como presidente municipal.

Contradição

Ainda em Diadema, na última sessão do ano, vereadores não esconderam o descontentamento com o parlamentar Reinaldo Meira (SD), que, na semana passada, subiu à tribuna, criticou os colegas e depois deu um tapa na cadeira de Dequinha Potência (PSD) – em um ato que quase terminou em agressão –, reclamando de conchavo da Casa para uma determinada votação. Na terça-feira, essa votação aconteceu e Meira votou a favor do projeto que ele tanto criticou.

Vistoria

No último fim de semana, o deputado federal e atual secretário de Inovação e Tecnologia do município de São Paulo, Delegado Bruno Lima, esteve em Santo André para acompanhar as obras de construção do Hospital Veterinário municipal, que ficará próximo do Parque Central. Esteve acompanhado do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania). “Bruno conheceu ainda o Moeda Pet, idealizado na segurança alimentar e sustentabilidade, trocando garrafas pets por ração”, disse Ana Carolina.