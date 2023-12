Marangoni garantiu que não concorreria ao Paço, diz Paulo Serra

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), confirmou o distanciamento do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que tem costurado pré-candidatura à Prefeitura no ano que vem. O tucano disse que a última vez que os dois sentaram e conversaram foi quando Marangoni apertou sua mão e garantiu que não sairia candidato ao Paço em 2024.

“Há algum tempo não venho falando com ele. A última vez que a gente conversou foi quando ele apertou minha mão e disse que não sairia candidato para cumprir acordo que selamos no sentido de que quem saísse candidato em 2022 não sairia em 2024. Foi a última conversa que tivemos”, disse Paulo Serra, em entrevista exclusiva ao Diário.

Marangoni foi secretário de Habitação no primeiro mandato de Paulo Serra e seu trabalho o credenciou para ser chamado para o governo do Estado como secretário executivo de Habitação. Capitalizado politicamente pelas políticas habitacionais do Estado, Marangoni se colocou à disposição para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal e saiu com duas bandeiras: a do setor onde trabalhou e como nome da gestão de Paulo Serra – o slogan era que Santo André precisava novamente ter um deputado federal.

Eleito com 89.390 votos (sendo 25.533 de Santo André), a primeira foto que Marangoni postou em suas redes sociais foi com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e com a deputada estadual Carla Morando (PSDB), adversários políticos de Paulo Serra, em uma clara sinalização de distanciamento do grupo político que o catapultou eleitoralmente.

“Ele se colocou inicialmente como representante do grupo político, mas me parece que tem abandonado isso. E, a partir do abandono, ele parte para reconstrução de uma história que deixou para trás. Ele tem toda legitimidade de querer galgar outros desafios, mas é preciso deixar muito claro que esse passo não foi o acordado, não foi o pactuado”, citou o prefeito andreense. “Não é o reconhecimento (de Marangoni) que o nosso time esperava. É nesse ambiente que a pré-candidatura dele vem sendo construída.”

A última agenda pública dos dois foi em entrega de escrituras no Jardim Santo André, em outubro, ocasião em que o diálogo ficou somente por vias oficiais. Depois disso, Marangoni visitou a Câmara de Santo André, na última sessão do ano, em uma agenda que ficou marcada pelo clima de mal-estar. O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB), que apoiou Marangoni para deputado federal, esperou o parlamentar deixar o plenário para subir à tribuna e tecer duras críticas ao antigo aliado – ao Diário, Bahia chamou Marangoni de traidor e oportunista.

Recentemente, Marangoni divulgou vídeo nas redes sociais alfinetando aliados de Paulo Serra. Ao anunciar repasses intermediados pelo seu mandato, afirmou que iria trabalhar em vez de ficar fazendo “futrica” e “mentira” por aí. E depois cobrou o chefe do Executivo andreense para liberação dos recursos para as entidades escolhidas.