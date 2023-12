Em meio a alfinetadas com Pedro Scooby, Luana Piovani revela que foi abordada na rua: - As pessoas vêm falar comigo e se emocionam

As alfinetas e polêmicas envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby não param! Após mandar uma indireta em suas redes sociais, a atriz contou que foi abordada na rua por uma seguidora.

Em um vídeo através dos stories, ela contou que estava em uma livraria quando o momento aconteceu. Segundo a artista, momentos como esse estão acontecendo com mais frequência:

- Estou em uma livraria escolhendo livros, estou na parte de poesia, e aí uma mulher vem e fala comigo, me parabeniza, diz que me segue, que acha muito importante o trabalho que eu faço, tudo que eu digo e se emociona. Isso tem acontecido cada vez mais. As pessoas vêm falar comigo, elas olham para dentro de mim e se emocionam.

E encerrou:

- É isso o que vale nessa luta, porque é pesado meu fardo, mas vale muito a pena quando eu vejo quantas pessoas eu estou carregando aqui junto da minha mão.

Vale pontuar que Pedro Scooby chegou a responder Luana Piovani após a suposta indireta.