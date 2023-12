Filha de Bruce Willis e Demi Moore, Rumer Willis comemora seis anos sóbria

Réveillon é tempo de celebrar! Mas para Rumer Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, os motivos são um pouco diferentes do que para as outras pessoas.

A artista do clã Willis revelou por meio do Instagram que na virada de 2023 para 2024 ela comemora mais um ano sem álcool e drogas. De acordo com a filha de Moore, ela vai completar seis anos sóbria:

Neste Réveillon, completarei seis anos de sobriedade. Minha vida não era o que eu queria e não estava sendo funcional. Então, decidi naquele Janeiro, e segui mantendo assim, e desde então estou sóbria.

A publicação foi feita por meio dos Stories da filha de Bruce e Demi.