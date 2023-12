Marcelinho Carioca teria sido sequestrado após passar por baile funk

Mais um capítulo da história de sequestro de Marcelinho Carioca. O ex-jogador contou para a polícia que passou perto de um baile funk minutos antes de ser sequestrado.

Segundo informações do R7, o ex-atleta parou para falar com algumas pessoas no baile e desceu do carro. Neste momento, os criminosos envolvidos com o sequestro de Marcelinho começaram a se aproximar.

- Quando saí para cumprimentar todo mundo, já vieram três armados, desesperados, colocando pessoas dentro do carro.

Em seguida, Carioca afirma que começaram os momentos de terror, que ele e sua amiga vivenciaram na mão dos sequestradores.