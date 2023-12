Casa onde Rihanna passou a infância é ponto turístico em Barbados e têm diária de 500 reais

A antiga casa de Rihanna atrai turistas de todo o mundo em busca de uma experiência onde cantora passou a infância. Localizado na rua Westbury New Road, em Barbados, o imóvel é popular entre os roteiros da cidade natal da cantora.

A diária para passar uma noite na modesta residência, que é equipada com dois quartos, cozinha, sala de estar e pequeno quintal, custa em torno de 519 reais. Bem preservada, a construção é uma propriedade privada e um aplicativo de aluguéis, sem ligação direta com os negócios da artista.

Rihanna viveu dos cinco aos 16 anos de idade na casa antes de se lançar à meteórica fama. Atualmente, a estrela é o ícone fashion mais pesquisado da história do Google, além de ser dona de um patrimônio avaliado em mais de seis bilhões de reais. Para ter noção, no ano de 2017, o nome da artista fez com que a antiga Westbury New Road fosse rebatizada como Rihanna Drive, com direito a placa com memorial.

Cantora é casada e possui dois filhos

Rihanna bem que tentou guardar a sete chaves o segredo de sua segunda gravidez, mas não contava com um empecilho muito específico pela frente: a roupa escolhida para a tão esperada apresentação no intervalo do Super Bowl. Em recente entrevista ao Access Hollywood, a estrela afirmou que a falha na vestimenta foi a responsável para que a gestação fosse exposta ao público em fevereiro de 2023.

- Fiz o que tinha que fazer. Mas meu pulôver não fechava. Ninguém sabia que eu estava grávida. Tinha dito apenas para a minha stylist: Certifique-se de que seja elástico por baixo. E sim, estava folgado, mas, sabe, ainda tinha o zíper. Simplesmente parou ali, então teve que ser daquele jeito mesmo.

Na ocasião, a artista apareceu vestida toda de vermelho em uma plataforma erguida no ar, cercada por dançarinos. A confirmação da gravidez aconteceu exatamente quando cantava um dos maiores hits de sua carreira musical, Diamonds. Já que não tinha mais como esconder, o jeito foi acariciar a barriguinha, o que levou os fãs e todo o público à loucura.

Aos 35 anos de idade, Rihanna é casada com o cantor A$AP Rocky, com quem tem seus dois filhos: o mais velho RZA, de quase dois anos de idade, e Riot, de apenas quatro meses. Ainda em entrevista ao Access Hollywood, a cantora fez uma brincadeira sobre o primogênito ter herdado sua famosa testa.

- A única coisa que imaginei, provavelmente, foi a testa de RZA. O Riot não tem, então eu fiquei tipo: Espera, você tem certeza [que é o meu bebê]? Não tem como passar despercebido!, brincou durante a entrevista.

- Você apenas espera: Eu posso ter filhos um dia e espero poder tê-los com alguém que eu ame, e espero poder fazer parte de uma família que quebre maldições geracionais e siga em frente, faça coisas novas e crie nossos filhos melhor do que fomos criados, e todas as coisas mais lindas estão acontecendo, mal posso acreditar, declarou a empresária ao finalizar.