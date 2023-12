Cristiano, dupla de Zé Neto, comemora um mês de cirurgia do filho: Te amo meu gueguél

É tempo de comemoração! O cantor sertanejo Cristiano celebrou com uma foto e uma declaração um mês da cirurgia de coração que seu filho teve que fazer. Miguel, de apenas seis meses de vida, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, doença congênita que causa má formações no músculo cardíaco.

Para tratar, o filho caçula de Cristiano teve que passar por cirurgia cardíaca que já estava prevista desde antes do nascimento. Pois os pais descobriram a doença ainda na gravidez.

Na publicação, o sertanejo colocou uma foto do bebê em que aparece sua cicatriz no peito. Na legenda, Cristiano se declarou ao filho e contou que sofreu com as incertezas do tratamento:

Hoje completamos um mês da maior vitória da sua vida filho. Obrigado por lutar por você naquele dia, e seguirei firme na promessa de lutar para sempre por você. Obrigado por me ensinar a rezar, por me tornar íntimo de Deus. Eu não tenho dúvida do seu propósito aqui, eu aceitei tudo que viesse de Deus sobre sua vida, mesmo que o melhor fosse não te ter mais aqui. Mas Deus te manteve aqui, coisas grandes ele tem para sua vida. Minha função é te criar nos caminhos dele, e com a intercessão de São Miguel Arcanjo trilharemos juntos o caminho do amor de Cristo. Te amo meu gueguél.