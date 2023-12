Caso Daniel Alves tem data de julgamento definidada pela Justiça Espanhola

Nesta quarta-feira, dia 20, o Tribunal de Justiça de Barcelona anunciou que o julgamento do atleta Daniel Alves acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024, segundo informações do jornal El País. O lateral brasileiro está preso na cidade de Barcelona, na Espanha, desde janeiro de 2023 e enfrenta acusações de agressão sexual contra uma mulher espanhola. O caso teria acontecido no final de 2022.

Para quem não se recorda, em novembro de 2023 o Ministério Público da Espanha protocolou um pedido de nove anos de prisão ao ex-jogador caso o julgamento o condene como culpado. Já a defesa da vítima pediu pata que Daniel Alves receba pena máxima pelo crime de estupro no país, sendo de 12 anos de encarceramento. Ainda exigiu uma indenização de, aproximadamente, 800 mil reais pelos danos físicos e psicológicos causados à mulher.

Em meio a tudo isso, acompanhamos também o até então advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, desistir de defendê-lo e sua ex-esposa, Dinorah Santana, afirmar se arrepender de ter defendido do jogador. O casal esteve junto por mais de dez anos e, segundo Dinorah, ela só defendeu o pai de seus filhos devido as orientações que recebeu dos advogados de Daniel.