Gloria Groove revela bastidores do início da vida artística: - Eu já tive uma infância exposta

Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, Daniel Garcia, que interpreta a drag queen Gloria Groove, revelou detalhes do início da sua carreira musical.

Daniel fez parte do grupo Balão Mágico quando ainda era criança:

-Eu já tive uma infância exposta como Daniel Garcia. Minha carreira começa em 2002, com 7 anos de idade. O Daniel Garcia já era um artista antes da Gloria Groove chegar.

Na conversa com Ana Maria Braga, ele revelou que ficava fascinado ao ver as crianças na televisão e foi por isso que sua mãe, Gina Garcia, o inscreveu num concurso musical:

-Participei do concurso e entrei no grupo (Galera do Balão). Com 7 anos já tinha uma agenda de shows, tinha que conciliar com a escola. Eu devo muito a essa fase.