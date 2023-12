Faustão revela ter caído duas vezes após transplante de coração

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração. Porém, parece que o momento tenso não foi só na recuperação, viu?! Durante o período delicado, o apresentador revelou que acabou sofrendo duas quedas e chegou a quebrar uma costela.

Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, o comunicador comentou que já está liberado pelos médicos para fazer tudo, mas enfrentou algumas pedras no caminho durante a recuperação:

- Eu já posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia.

Na conversa, Faustão contou como tudo aconteceu nas duas vezes em que acabou caindo:

- Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros. Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia.

O apresentador ainda revelou que não teve nenhum tipo de rejeição com o coração e tudo está correndo como o previsto, apesar das quedas e sustos que a família tomou.